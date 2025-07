Wielki skandal z Pokemonami przypadkiem dał nam najlepszy film anime w serii. Los bywa naprawdę nieprzewidywalny

Pamiętacie incydent nazwany "Pokemon Shock", który miał miejsce po emisji odcinka anime zatytułowanego "Electric Soldier Porygon"? Ten ferelny odcinek zawierał migające światła, które wywołały ataki epilepsji u setek dzieci w całym kraju. Skandal doprowadził do zawieszenia emisji całej serii na kilka miesięcy, a sam odcinek został na zawsze zbanowany i nigdy nie wrócił do emisji.

Tuż przed produkcją Mewtwo Strikes Back doszło do nieszczęśliwego incydentu. Migające sceny w anime Pokemon wywołały ataki padaczki u wielu widzów. Wydaje mi się, że zespół zarządzający filmem był tak pochłonięty sprawą tych napadów, że nie miał czasu, by martwić się scenariuszem pierwszego filmu.

Dzięki temu przypadkowemu zrządzeniu losu, Shudo mógł napisać dokładnie taki film, jaki chciał, czyli bez cenzury, bez rozwadniania przekazu, bez "poprawek" narzuconych przez marketingowców. Dzięki temu powstał obraz, który zawiera poważne, filozoficzne pytania o naturę istnienia, przesłanie, że pochodzenie nie definiuje naszej wartości, liczy się to, co zrobimy z życiem, które otrzymaliśmy oraz ciemniejszy ton i brutalniejsze sceny, jak np. zniszczenie laboratorium przez Mewtwo. Oznaczało to, że Pokemon zabija ludzi, co w normalnych okolicznościach byłoby niedopuszczalne dla marki skierowanej do dzieci.

Wszystkie te elementy byłyby najprawdopodobniej wycięte lub zmienione, gdyby nad projektem czuwał zespół producentów, a jednak to właśnie one sprawiły, że film Mewtwo Kontratakuje do dziś uważany jest za najgłębszy i najbardziej zapadający w pamięć. Choć film jak na produkcję dla dzieci zawiera dużo śmierci i cierpienia, nie był szkodliwy dla młodszej widowni, a raczej pobudzał do refleksji i zapewniał emocjonalną głębię, którą rzadko spotyka się w tego typu produkcjach. To pokazuje klasę Shudo jako scenarzysty i udowadnia, że nie zawsze producenci wiedzą, co najlepsze dla tworzonej historii. To kolejny pokaz tego, że warto nie hamować kreatywności twórców, którzy naprawdę mają talent do tworzenia wspaniałych dzieł.

Bez "Pokemon Shock" Mewtwo prawdopodobnie zostałby przedstawiony jako mniej tragiczna i bardziej płaska postać, a to z pewnością osłabiłoby jego kultowy status. Dziś, gdy ktoś myśli o Mewtwo, natychmiast przywołuje właśnie ten film i emocje, które się z nim wiążą.