Wielki hit za darmo. Gra w prezencie na Steam i GOG

Na dobre rozpoczęcie nowego tygodnia wydawca Deep Silver zrobił użytkownikom komputerów osobistych niespodziankę i udostępnił odświeżoną wersję hitu 4A Games całkowicie za darmo. Gracze mogą odebrać w ramach prezentu Metro 2033 Redux, czyli wydany w 2014 roku remaster popularnej pierwszoosobowej strzelanki. Produkcja dostępna jest za darmo na Steam i GOG.

Metro 2033 Redux za darmo na Steam i GOG

Aby odebrać Metro 2033 Redux za darmo, należy udać się na kartę gry na Steam i kliknąć „Dodaj do konta”. W przypadku odebrania produkcji w sklepie GOG kliknijcie w ten link, a następnie na głównej stronie poszukujecie „giveaway” i kliknijcie „Dodaj do biblioteki”. Czasu na przypisanie gry do swojego konta jest niewiele i oferta trwa tylko do 16 kwietnia do godziny 16:00 czasu polskiego.