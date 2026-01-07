Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit z Sydney Sweeney doczeka się drugiej części. Powstanie z tego nowa seria

Radosław Krajewski
2026/01/07 11:30
Po takim sukcesie w box office decyzja nie mogła być inna.

Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację thrillera psychologicznego Pomoc domowa, który na początku stycznia zadebiutował w polskich kinach. Sukces kasowy filmu sprawił, że studio dało zielone światło na kontynuację zatytułowaną The Housemaid’s Secret. Do projektu wracają reżyser Paul Feig oraz gwiazda pierwszej części Sydney Sweeney, a zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Pomoc domowa
Pomoc domowa

Pomoc domowa – powstaje kontynuacja hitu ze Sydney Sweeney

Pierwszy film w ciągu dwóch i pół tygodnia zarobił 133 miliony dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 35 milionów. W samej Ameryce produkcja przekroczyła 75 milionów, szybko stając się jednym z największych hitów studia w tym sezonie.

Fabuła opowiadała historię Millie, młodej kobiety próbującej odciąć się od swojej przeszłości, która podejmuje pracę jako gosposia w domu bogatego małżeństwa skrywającego własne mroczne sekrety. W obsadzie znaleźli się także: Amanda Seyfried, Brandon Sklenar oraz Michele Morrone.

Kontynuacja powstaje na podstawie drugiego tomu bestsellerowej trylogii autorstwa Freida McFadden. Scenariusz ponownie napisze Rebecca Sonnenshine, a wśród producentów pozostają Todd Lieberman oraz sam Feig wraz z Laurą Fischer. Sweeney i McFadden pełnią również funkcję producentek wykonawczych.

Adam Fogelson z Lionsgate podkreślił, że reakcje widzów i skala zainteresowania w mediach społecznościowych jasno pokazały, że publiczność chce poznać dalszy ciąg historii:

Zarówno globalne wyniki box office, jak i ogromny oddźwięk w mediach społecznościowych pokazują, że widzowie bardzo mocno i głośno zareagowali na to unikalne, w pełni kinowe doświadczenie. To oczywiste, że chcą dowiedzieć się, co wydarzy się dalej.

GramTV przedstawia:

Szef studia dodał również, że druga część ma szansę powtórzyć sukces pierwowzoru:

Wierzyliśmy w te historie od samego początku i jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością przeniesienia kolejnego rozdziału opowieści Millie na ekran. Druga książka z serii Freidy to równie trzymający w napięciu thriller i nie możemy się doczekać, by zaoferować widzom podobnie intensywne filmowe przeżycie.

Swojej radości nie kryje także Paul Feig, który ponownie stanie za kamerą:

To było niesamowite doświadczenie obserwować, jak widzowie na całym świecie zakochują się w Pomocy domowej oraz w pracy naszej obsady i ekipy. Mamy ogromne szczęście, że Freida McFadden rozwinęła historię Millie na kartach kolejnej książki i że wspólnie z Lionsgate możemy przenieść tę opowieść na ekran.

Seria książek Pomoc domowa sprzedała się w ponad 12 milionach egzemplarzy na całym świecie, a sama druga część odpowiada za 4 miliony sprzedanych kopii. Pierwszy tom był bestsellerem New York Times przez 65 tygodni i zdobył nagrodę Goodreads Choice Award w kategorii najlepszego thrillera w 2023 roku.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/the-housemaid-sequel-sydney-sweeney-paul-feig-1236624121/

