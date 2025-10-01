Wielki hit SkyShowtime szybko się nie skończy. Zamówiono nowy sezon

Jeden z najlepszych seriali Taylora Sheridana został przedłużony na nowy sezon.

Platforma Paramount+ potwierdziła, że popularny thriller szpiegowski Special Ops: Lioness doczeka się trzeciego sezonu. Fani tej produkcji musieli czekać prawie dziesięć miesięcy na potwierdzenie nowego sezonu po zakończeniu poprzedniego. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że produkcja będzie kontynuowana, jednak dopiero teraz widzowie mogą być pewni dalszego ciągu historii.

Special Ops: Lioness – będzie trzeci sezon

Drugi sezon Special Ops: Lioness koncentrował się na rozszerzeniu działań CIA, które tym razem zagrożenie znalazły bliżej własnych granic. Oficjalny opis fabuły wskazywał, że bohaterki Joe i Kaitlyn wraz z Byronem rekrutują nową agentkę, by przeniknęła do nieznanej wcześniej organizacji.