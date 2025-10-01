Wielki hit SkyShowtime szybko się nie skończy. Zamówiono nowy sezon

Jeden z najlepszych seriali Taylora Sheridana został przedłużony na nowy sezon.
Platforma Paramount+ potwierdziła, że popularny thriller szpiegowski Special Ops: Lioness doczeka się trzeciego sezonu. Fani tej produkcji musieli czekać prawie dziesięć miesięcy na potwierdzenie nowego sezonu po zakończeniu poprzedniego. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że produkcja będzie kontynuowana, jednak dopiero teraz widzowie mogą być pewni dalszego ciągu historii.
Special Ops: Lioness – będzie trzeci sezon
Drugi sezon Special Ops: Lioness koncentrował się na rozszerzeniu działań CIA, które tym razem zagrożenie znalazły bliżej własnych granic. Oficjalny opis fabuły wskazywał, że bohaterki Joe i Kaitlyn wraz z Byronem rekrutują nową agentkę, by przeniknęła do nieznanej wcześniej organizacji.
Walka CIA z terroryzmem przeniosła się bliżej domu. Joe, Kaitlyn i Byron powołali do zespołu nową operatorkę Lioness, aby zinfiltrowała nieznane dotąd zagrożenie. Pod presją z każdej strony Joe musiała zmierzyć się z głębokimi osobistymi ofiarami, jakie poniosła jako liderka programu Lioness.
W obsadzie serialu znajdują się m.in.: Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill oraz Hannah Love Lanier.
Za sukcesem serialu stoi Taylor Sheridan, jeden z najbardziej rozchwytywanych twórców w Hollywood, którego produkcje dominują ofertę Paramount+. Równolegle do Special Ops: Lioness rozwijane są inne jego projekty. W listopadzie widzowie zobaczą drugi sezon dramatu Landman: Negocjator osadzonego w realiach przemysłu naftowego, w październiku zadebiutuje czwarta seria Mayor of Kingstown, a we wrześniu premierę miał trzeci sezon Tulsa King. Sheridan nie zwalnia tempa, pracując również nad spin-offem Yellowstone zatytułowanym The Madison oraz kolejną odsłoną prequeli, czyli Yellowstone 1944.
Warto przypomnieć, że pierwsze dwa sezony Special Ops: Lioness dostępne są na platformie SkyShowtime.
