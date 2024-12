Arcane otrzyma kilka spin-offów. Świat League of Legends zostanie rozbudowany

Producent wielkiego hitu Netflixa ujawnił, że w produkcji znajduje się już kilka kolejnych seriali z uniwersum League of Legends.

Jeszcze w listopadzie Arcane dobiegł końca i poznaliśmy finał historii Vi i Jinx. Już wtedy showrunner i producent serialu, Christian Linke, ujawnił, że powstają nowe seriale ze świata League of Legends. Jego słowa zostały źle zinterpretowane i jeden z producentów musiał prostować informacje, że w produkcji znajdują się już trzy nowe tytuły z serii. Teraz Linke udzielił wywiadu serwisowi The Direct, gdzie ponownie stwierdził, że spin-offy Arcane są już opracowywane.

Arcane – trwają prace nad spin-offami i zupełnie nowymi serialami ze świata League of Legends

Linke przyznał, że obecnie jeszcze żaden nowy serial z League of Legends nie dostał zielonego światła do pełnej produkcji, to twórcy „dosyć agresywnie” prasują nad kolejnymi pomysłami na spin-offy. Część z nich zapewne nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaną odrzucone na wczesnym etapie, ale z innych mogą narodzić się następne seriale, które opowiedzą losy nowych bohaterów.