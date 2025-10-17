Wielki hit już do odebrania w Amazon Prime Gaming. Aż 3 nowe gry dostępne w ofercie

Jedna z najmocniejszych gier z październikowej oferty Prime Gaming jest już do odebrania.

Amazon przygotował dla graczy wyjątkową niespodziankę. Już dzisiaj subskrybenci Prime Gaming mogą dodać do swoich bibliotek trzy nowe tytuły, a wśród nich znalazł się jeden z najbardziej cenionych klasyków w historii RPG. To jedna z najmocniejszych ofert tej jesieni, szczególnie dla fanów postapokaliptycznych przygód i horroru.

Największą atrakcją październikowej aktualizacji jest Fallout: New Vegas Ultimate Edition. To kultowa odsłona serii, opracowana przez studio Obsidian Entertainment. Wersja Ultimate zawiera wszystkie dodatki i rozszerzenia, co pozwala zanurzyć się w świecie Mojave w najpełniejszym wydaniu. W grze czekają rozbudowane wątki fabularne, nowe frakcje, moralne wybory zmieniające bieg wydarzeń i klasyczna atmosfera postnuklearnego pustkowia. Drugą nowością jest Empty Shell, utrzymany w klimacie grozy roguelite z widokiem z góry. Akcja rozgrywa się w opuszczonym ośrodku badawczym na japońskiej wyspie. Ciemne korytarze, wszechobecne poczucie zagrożenia i minimalistyczna, monochromatyczna oprawa graficzna budują wyjątkową atmosferę. Gra cieszy się bardzo dobrymi opiniami graczy, którzy docenili jej trudność i klimat niepokoju.

Trzecią propozycją Amazon Prime Gaming jest True Fear: Forsaken Souls Part 1. To thriller psychologiczny, który łączy elementy klasycznej przygodówki z intensywną narracją i zagadkami. Gracz wciela się w Holly Stonehouse, próbując rozwikłać tajemnicę rodziny i zmierzyć się z mroczną siłą prześladującą jej krewnych. Produkcja zdobyła bardzo wysokie oceny na Steam i wyróżnia się wciągającą fabułą. Amazon Prime Gaming już wcześniej udostępnił takie tytuły jak XCOM 2, Tormented Souls czy DragonStrike, a obecna oferta jeszcze bardziej wzmacnia katalog. Pełną ofertę na październik znajdziecie poniżej. Amazon Prime Gaming z nowymi grami w październiku Już dostępne - DragonStrike (GOG)

Już dostępne - Tormented Souls (Amazon Games App)

Już dostępne - XCOM 2 (GOG)

Już dostępne - Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York [(Epic Games Store)

Już dostępne - EMPTY SHELL (GOG)

Już dostępne - Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG)

Już dostępne - True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)

23 października - Hellslave (GOG)

23 października - True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG)

23 października - Lost & Found Agency Collector’s Edition (Legacy Game Code)

23 października - Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG)

30 października - You Will Die Here Tonight (GOG)

30 października - Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games App)

30 października - Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games App)

