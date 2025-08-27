Wielka wyprzedaż w PlayStation Store. Gry na PS4 i PS5 w promocji Ready, Set, Play!

W PlayStation Store wystartowała kolejna promocja. Wyprzedaż Ready, Set, Play! pozwala uzupełnić cyfrowe biblioteki o tytuły przeznaczone na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. W ofercie nie brakuje największych produkcji, takich jak Indiana Jones i Wielki Krąg, Hogwarts Legacy czy Kingdom Come Deliverance 2.
PlayStation Store ruszyło z kolejną wyprzedażą. Tym razem promocję zatytułowano Ready, Set, Play! Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Cyberpunk 2077: Widmo wolności (PS5) – 69,30 zł (zamiast 99 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu (PS5) – 63,80 zł (zamiast 319 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu (PS4) – 59,80 zł (zamiast 299 zł)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5) – 199,20 zł (zamiast 249 zł)
- Indiana Jones i Wielki Krąg (PS5) – 271,20 zł (zamiast 339 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5) – 209,30 zł (zamiast 299 zł)
- It Takes Two (PS4, PS5) – 50,70 zł (zamiast 169 zł)
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 72,27 zł (zamiast 219 zł)
- TEKKEN 8 (PS5) – 129,50 zł (zamiast 259 zł)
- Star Wars Outlaws (PS5) – 157,05 zł (zamiast 349 zł)
- Resident Evil Village (PS4, PS5) – 42,25 zł (zamiast 169 zł)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon (PS4, PS5) – 25,80 zł (zamiast 129 zł)
- Mortal Kombat 11 (PS4, PS5) – 21,90 zł (zamiast 219 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Edycja Międzygeneracyjna (PS4, PS5) – 161,62 zł (zamiast 215,50 zł)
- Dead Island 2 (PS4, PS5) – 65,70 zł (zamiast 219 zł)
- FAR CRY 6 (PS4, PS5) – 57,98 zł (zamiast 289,90 zł)
- Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5) – 164,45 zł (zamiast 299 zł)
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (PS4, PS5) – 207,35 zł (zamiast 319 zł)
- EA SPORTS WRC 24 (PS5) – 68,97 zł (zamiast 229,90 zł)
- RoboCop: Rogue City (PS5) – 64,75 zł (zamiast 259 zł)
- Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition (PS5) – 149,93 zł (zamiast 319 zł)
- Dead Space (PS5) – 69,98 zł (zamiast 349,90 zł)
- Banishers: Ghosts of New Eden (PS5) – 129,50 zł (zamiast 259 zł)
