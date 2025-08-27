Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka wyprzedaż w PlayStation Store. Gry na PS4 i PS5 w promocji Ready, Set, Play!

W PlayStation Store wystartowała kolejna promocja. Wyprzedaż Ready, Set, Play! pozwala uzupełnić cyfrowe biblioteki o tytuły przeznaczone na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. W ofercie nie brakuje największych produkcji, takich jak Indiana Jones i Wielki Krąg, Hogwarts Legacy czy Kingdom Come Deliverance 2.

PlayStation Store – wyprzedaż Ready, Set, Play! Tysiące gier na PS4 i PS5 w promocji

PlayStation Store ruszyło z kolejną wyprzedażą. Tym razem promocję zatytułowano Ready, Set, Play! Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Wyprzedaż potrwa do 11 września 2025 roku. Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

