Bethesda Bundle z 18 hitami DRM-free. Oferta potrwa tylko przez ograniczony czas

Maciej Petryszyn
2026/05/22 20:00
W trakcie wielu lat swojego istnienia Bethesda doczekała się naprawdę imponującej listy gier. Czy macie je wszystkie?

Jeżeli nie, to nadarzyła się świetna okazja, by uzupełnić braki. To za sprawą nowej paczki od Fanatical, w której znalazło się aż 18 produkcji właśnie od studia Bethesda. Są to m.in. Fallout 3 i Fallout: New Vegas, czyli dwie pierwsze części słynnego postapokaliptycznego cyklu, które przeniosły go w 3. wymiar. Do tego dochodzą wszystkie odsłony serii Dishonored czy też cztery części praojca wszystkich FPS-ów, Quake’a. Inne opcje to m.in. trzecie i czwarte The Elder Scrolls, kilka Wolfensteinów oraz Doom 3, który dwie dekady temu toczył boje z Half-Life 2. Coś was zainteresowało? Zatem szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Bethesda Bundle
Hity Bethesdy na GOG-a w pakiecie

W tym wypadku mamy do czynienia z Bethesda Bundle - GOG Edition. Jak można się domyślić, oznacza to, że wszystkie gry dostaniemy w postaci kluczy GOG, a więc i w wersji DRM-free. A ile to kosztuje? Wszystko zależy od tego, ile kupicie. Jeżeli wybierzecie dwie pozycje, za każdą z nich zapłacicie 14,84 zł. Trzy lub cztery gry to już jednostkowy koszt 14,12 zł. Jeżeli natomiast weźmiecie pięć lub więcej produkcji, każda kosztować was będzie 12,72 zł. Do wyboru macie:

Warto mieć jednak na uwadze, że Bethesda Bundle - GOG Edition dostępne będzie przez ograniczony czas. To oznacza albo do końca czerwca, albo do wyczerpania zapasów.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

