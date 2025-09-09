Wielka promocja na Warhammer 40,000: Space Marine 2. Gra za nieco ponad 100 zł

Jedna z najlepszych gier 2024 roku można kupić ze zniżką sięgającą 50%.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Warhammer 40,000: Space Marine 2, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. Na Steam oraz w Epic Games Store ruszyła promocja na grę Saber Interactive, którą można nabyć ze zniżką sięgającą 50%. To jak dotąd najniższa cena dla Space Marine 2 w tych dwóch oficjalnych sklepach.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 w dużej promocji

W promocji gra kosztuje zaledwie 104,99 zł, co jest obniżką z 209,99 zł. Gracze mogą również kupić droższą edycję Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition za 254,99 zł.