Wielka promocja na Warhammer 40,000: Space Marine 2. Gra za nieco ponad 100 zł

Radosław Krajewski
2025/09/09 11:40
Jedna z najlepszych gier 2024 roku można kupić ze zniżką sięgającą 50%.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Warhammer 40,000: Space Marine 2, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. Na Steam oraz w Epic Games Store ruszyła promocja na grę Saber Interactive, którą można nabyć ze zniżką sięgającą 50%. To jak dotąd najniższa cena dla Space Marine 2 w tych dwóch oficjalnych sklepach.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 w dużej promocji

W promocji gra kosztuje zaledwie 104,99 zł, co jest obniżką z 209,99 zł. Gracze mogą również kupić droższą edycję Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition za 254,99 zł.

Zostań wcieleniem nadludzkich zdolności i brutalności kosmicznego marine. Użyj śmiercionośnych umiejętności i broni, by wybić roje tyranidów. Obroń Imperium podczas spektakularnej rozgrywki trzecioosobowej solo lub w trybach wieloosobowych.

Walcz z wrogami ludzkości jako porucznik Demetrian Titus w kontynuacji gry Space Marine z 2011 roku i kolejny raz udowodnij swoją lojalność po ponownym przydzieleniu do zakonu Ultramarines. Powstrzymaj potwory galaktyki podczas wielkich bitew na odległych planetach i odkryj mroczne sekrety, które przegnają wieczną noc.

Weź udział w wojnie galaktycznego rozmiaru! Ciesz się intensywną, brutalną oraz szybką trzecioosobową grą akcji, która pozwoli ci zobaczyć na ekranie setki wrogów, i oczyść świat z nieustępliwych rojów tyranidów stworzonych dzięki autorskiemu silnikowi Swarm Engine przygotowanemu przez firmę Saber – czytamy w opisie gry.

