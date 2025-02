Wielka premiera w Max jeszcze w lutym. Kinowy film zmierza na platformę po dwóch miesiącach od debiutu

Chociaż do końca lutego pozostało już tylko kilka dni, to jeszcze w tym miesiącu doczekamy się dużej kinowej premiery na platformie. Max już w najbliższy piątek, czyli 28 lutego, zaoferuje swój ubiegłoroczny film, który zadebiutował w kinach w grudniu. Mowa o Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, czyli animowanym prequelu do trylogii Petera Jacksona. Produkcja pojawiła się na dużym ekranie 13 grudnia i po niecałych dwóch i pół miesiącach zadebiutuje w bibliotece serwisu Max.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – data premiery na Max

Dla fanów świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena będzie to nie lada gratka. Tym bardziej że większość widzów pominęło ten film w kinach, a teraz będą mieli okazję nadrobić go w domu. Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zarobiło na całym świecie zaledwie 20,4 miliona dolarów, przy budżecie wynoszącym 30 mln dolarów. Filmowi nie pomogły słabe recenzje i na Rotten Tomatoes produkcja może „pochwalić się” zaledwie 48% pozytywnych opinii. Z kolei na Metacritic średnia ocena od krytyków to 54/100.