Wielka niespodzianka w Xbox Game Pass. Dwie polskie gry zmierzają do usługi

Microsoft regularnie rozbudowuje ofertę Xbox Game Pass i niedawno poznaliśmy listę gier, które trafią do usługi w pierwszej połowie maja. Ciekawiej może prezentować się lista gier na pozostałe tygodnie bieżącego tygodnia, wśród których nie zabraknie wyczekiwanej nowości, czyli Senua’s Saga: Hellblade II. Według przecieków pod koniec maja możemy otrzymać również Lords of the Fallen .

Plotki o pojawieniu się ubiegłorocznego Lords of the Fallen w ofercie Xbox Game Pass okazały się prawdziwe. CI Games poinformowało, że podpisało umowę z Microsoftem, aby dwie gry studia zostały wkrótce udostępnione w biblioteki usługi.

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka zawarła w dniu 3 maja 2024 umowę z Microsoft Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone („Microsoft”), której przedmiotem jest udostępnienie w 2024 r. gier „Lords of the Fallen” oraz „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” z portfolio Spółki („Gry”) w programie Game Pass prowadzonym przez Microsoft („Umowa”). Zgodnie z Umową, prawa do Gier pozostaną przy Spółce.

Oprócz wydanego w ubiegłym roku soulslike’a w Xbox Game Pass pojawi się także druga gra od CI Games. Będzie to Sniper Ghost Warrior Contracts 2, które pojawiło się na rynku w czerwcu 2021 roku. Serwis Bankier.pl jako pierwszy poinformował o nawiązaniu współpracy studia z Microsoftem, informując, że umowa została zawarta w ubiegły piątek, 3 maja.

W komunikacie nie ujawniono, kiedy obie gry będą dostępne w Xbox Game Pass. Możemy się jednak spodziewać, że zarówno Lords of the Fallen, jak i Sniper Ghost Warrior Contracts 2 trafią do biblioteki usługi w najbliższych miesiącach.

Jeszcze pod koniec kwietnia Lords of the Fallen zyskało nową aktualizację nazwaną Master of Fate, która wprowadziła szereg poprawek i nowości. Gracze chwalą zmiany zawarte w patch, więc pojawienie się gry w Xbox Game Pass będzie dobrą okazją, aby sprawdzić, jak tytuł od CI Games zmienił się od czasu premiery.