Wielka kinowa porażka z błyskawiczną premierą na Prime Video. Amazon potwierdził datę debiutu na streamingu

Najnowszy film Luci Guadagnino już po miesiącu od swojej kinowej premiery trafi na Prime Video. Mowa o Po polowaniu, które 17 października debiutowało na dużym ekranie, a jeszcze w tym tygodniu dostępne będzie do obejrzenia na platformie Amazona. Firma potwierdziła, że dokładnie 20 listopada, czyli w najbliższy czwartek, film wejdzie do oferty serwisu streamingowego.

Po polowaniu – data premiery na Amazon Prime Video

Film po raz pierwszy został pokazany podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Następnie tytuł trafił do kin, ale nie cieszył się dużą popularnością. W Ameryce produkcja zarobiła zaledwie 3,2 mln dolarów, a globalnie przyniosła 9,1 mln dolarów z kin i to przy budżecie mogącym sięgać nawet 80 mln dolarów.