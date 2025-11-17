Wielka kinowa porażka z błyskawiczną premierą na Prime Video. Amazon potwierdził datę debiutu na streamingu

Produkcja szybko trafi na VOD, ale ciężko się temu dziwić.
Najnowszy film Luci Guadagnino już po miesiącu od swojej kinowej premiery trafi na Prime Video. Mowa o Po polowaniu, które 17 października debiutowało na dużym ekranie, a jeszcze w tym tygodniu dostępne będzie do obejrzenia na platformie Amazona. Firma potwierdziła, że dokładnie 20 listopada, czyli w najbliższy czwartek, film wejdzie do oferty serwisu streamingowego.
Po polowaniu – data premiery na Amazon Prime Video
Film po raz pierwszy został pokazany podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Następnie tytuł trafił do kin, ale nie cieszył się dużą popularnością. W Ameryce produkcja zarobiła zaledwie 3,2 mln dolarów, a globalnie przyniosła 9,1 mln dolarów z kin i to przy budżecie mogącym sięgać nawet 80 mln dolarów.
Po polowaniu koncentruje się na postaci wykładowczyni akademickiej, która musi zmierzyć się z trudnym oskarżeniem dotyczącym jednego z jej współpracowników. Gdy sprawa budzi napięcia w środowisku uniwersyteckim, na jaw zaczynają wychodzić także mroczne wydarzenia z życia bohaterki.
GramTV przedstawia:
W obsadzie nie zabrakło gwiazd światowego formatu. W głównej roli wystąpiła Julia Roberts, której partnerują między innymi Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg oraz Chloë Sevigny. Za scenariusz odpowiada Nora Garrett, natomiast Amazon MGM Studios zajmuje się dystrybucją filmu.
Udostępnienie tytułu na Prime Video ma dotyczyć globalnej premiery w streamingu, co oznacza, że widzowie z wielu krajów będą mogli obejrzeć produkcję tego samego dnia. Po polowaniu trafi również do polskiej oferty 20 listopada, co potwierdził lokalny oddział Amazona.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!