Wielka jesienna wyprzedaż na Steam. Wystartowało Steam Autumn Sale 2025

Masa tytułów w niższych cenach na platformie Valve.

Wystartowała jesienna wyprzedaż gier na PC organizowana przez platformę Valve. Steam Autumn Sale 2025 pozwala zaoszczędzić na różnorodnych grach. Wśród nich znajdziemy Dune: Awakening, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered czy Helldivers 2.

Steam Autumn Sale 2025 – wielka wyprzedaż gier na Steamie

Na Steamie wystartowała już jesienna wyprzedaż gier na PC. Steam Autumn Sale 2025 pozwala kupić gry z rabatami nawet do 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: