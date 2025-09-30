Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka jesienna wyprzedaż na Steam. Wystartowało Steam Autumn Sale 2025

Patrycja Pietrowska
2025/09/30 20:00
Masa tytułów w niższych cenach na platformie Valve.

Wystartowała jesienna wyprzedaż gier na PC organizowana przez platformę Valve. Steam Autumn Sale 2025 pozwala zaoszczędzić na różnorodnych grach. Wśród nich znajdziemy Dune: Awakening, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered czy Helldivers 2.

Steam Autumn Sale 2025 – wielka wyprzedaż gier na Steamie

Na Steamie wystartowała już jesienna wyprzedaż gier na PC. Steam Autumn Sale 2025 pozwala kupić gry z rabatami nawet do 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Wyprzedaż potrwa do 6 października, do godziny 19:00 czasu polskiego. Pełną ofertę znajdziecie na platformie Steam.

