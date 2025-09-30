Wielka jesienna wyprzedaż na Steam. Wystartowało Steam Autumn Sale 2025

Wystartowała jesienna wyprzedaż gier na PC organizowana przez platformę Valve. Steam Autumn Sale 2025 pozwala zaoszczędzić na różnorodnych grach. Wśród nich znajdziemy Dune: Awakening, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered czy Helldivers 2.
Steam Autumn Sale 2025 – wielka wyprzedaż gier na Steamie
Na Steamie wystartowała już jesienna wyprzedaż gier na PC. Steam Autumn Sale 2025 pozwala kupić gry z rabatami nawet do 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Dune: Awakening – 167,20 zł (zamiast 209 zł)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 199,20 zł (zamiast 249 zł)
- Helldivers 2 – 135,20 zł (zamiast 169 zł)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT – 173,53 zł (zamiast 259 zł)
- Rematch – 71,20 zł (zamiast 89 zł)
- PEAK – 19,99 zł (zamiast 24,99 zł)
- Ready or Not – 84,99 zł (zamiast 169,99 zł)
- Monster Hunter Wilds – 209,30 zł (zamiast 299 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu – 53,80 zł (zamiast 269 zł)
- Assassin’s Creed Shadows – 173,94 zł (zamiast 289,90 zł)
- Cyberpunk 2077 – 69,65 zł (zamiast 199 zł)
- DOOM: The Dark Ages – 200,33 zł (zamiast 299 zł)
- DOOM Eternal – 16,90 zł (zamiast 169 zł)
- Stellar Blade – 239,20 zł (zamiast 299 zł)
- Red Dead Redemption 2 – 62,47 zł (zamiast 249,90 zł)
- Sons Of The Forest – 45,86 zł (zamiast 138,99 zł)
- Marvel's Spider-Man 2 – 207,20 zł (zamiast 259 zł)
- God of War Ragnarök – 207,20 zł (zamiast 259 zł)
- Call of Duty: Modern Warfare III – 174,50 zł (zamiast 349 zł)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 104,99 zł (zamiast 209,99 zł)
- Forza Horizon 5 – 124,95 zł (zamiast 249,90 zł)
- Baldur's Gate 3 – 186,75 zł (zamiast 249 zł)
- Transport Fever 2 – 18,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- Two Point Campus – 12,90 zł (zamiast 129 zł)
- Control Ultimate Edition – 14,99 zł (zamiast 149,99 zł)
- The Forest – 17,99 zł (zamiast 71,99 zł)
- Detroit: Become Human – 55,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT – 21,12 zł (zamiast 42,25 zł)
- Anno 1800 – 24,99 zł (zamiast 249,90 zł)
- Star Wars Outlaws – 130,45 zł (zamiast 289,90 zł)
- Avatar: Frontiers of Pandora – 72,47 zł (zamiast 289,90 zł)
- Crusader Kings III – 69,59 zł (zamiast 231,99 zł)
- Hades – 28,74 zł (zamiast 114,99 zł)
- Dead by Daylight – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- Far Cry Primal – 11,99 zł (zamiast 119,90 zł)
- Rise of the Tomb Raider – 13,39 zł (zamiast 133,90 zł)
- GreedFall – 11,99 zł (zamiast 119,99 zł)
Wyprzedaż potrwa do 6 października, do godziny 19:00 czasu polskiego. Pełną ofertę znajdziecie na platformie Steam.
