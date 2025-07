Wielka fala banów w Star Citizen. Twórcy zaostrzają zasady

Ważnym elementem komunikatu jest przypomnienie graczom o niezmienności zasad, mimo wczesnej fazy rozwoju gry. Kürschner wyraźnie zaznacza, że wykorzystywanie exploitów lub oszukiwanie jest surowo zabronione, niezależnie od intencji czy obecnego etapu produkcji. Nawet działania podejmowane w celach eksperymentalnych, z ciekawości czy w przekonaniu o pomocy w ujawnianiu błędów, mogą być destrukcyjne i szkodliwe dla gry.

Oszukiwanie i wykorzystywanie błędów jest niezgodne z naszym regulaminem – niezależnie od intencji czy etapu rozwoju gry. Rozumiemy, że niektórzy mogą działać z ciekawości, z chęci eksperymentowania czy nawet z dobrymi intencjami, by wykrywać problemy – ale nawet takie działania mogą zaszkodzić rozgrywce i całej społeczności. To zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z permanentnym banem konta.