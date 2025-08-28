Wielka ekspansja przed powrotem Dragon Balla. Toei Animation otwiera nowe studio w Osace

Toei Animation, legendarne japońskie studio odpowiedzialne za takie hity jak Dragon Ball, One Piece czy Sailor Moon, ogłosiło otwarcie nowej bazy produkcyjnej w Osace. To ważny krok w rozwoju firmy, który ma pozwolić na pozyskanie nowych talentów oraz rozwój kreatywnych i innowacyjnych projektów, również w kontekście nadchodzącego powrotu serii Dragon Ball.

Toei Animation otwiera nowe studio i szuka talentów

Od powstania Toei w 1956 roku, firma prowadziła produkcję głównie w tokijskim studiu Oizumi oraz w zagranicznej filii Toei Animation Phils. Inc.. To właśnie z tych miejsc powstały jedne z najbardziej rozpoznawalnych anime na świecie, w tym Dragon Ball, One Piece czy też Sailor Moon. Prezes studia, Katsuhiro Takagi, podkreślił, że nowe studio w Osace ma na celu zacieśnienie więzi z lokalną społecznością oraz nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi, aby wychować nowe pokolenie animatorów.