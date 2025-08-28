Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka ekspansja przed powrotem Dragon Balla. Toei Animation otwiera nowe studio w Osace

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/28 12:40
Toei Animation stawia na rozwój i pozyskiwanie nowych talentów, również w kontekście powrotu Dragon Balla.

Toei Animation, legendarne japońskie studio odpowiedzialne za takie hity jak Dragon Ball, One Piece czy Sailor Moon, ogłosiło otwarcie nowej bazy produkcyjnej w Osace. To ważny krok w rozwoju firmy, który ma pozwolić na pozyskanie nowych talentów oraz rozwój kreatywnych i innowacyjnych projektów, również w kontekście nadchodzącego powrotu serii Dragon Ball.

Dragon Ball Super – Vegeta
Toei Animation otwiera nowe studio i szuka talentów

Od powstania Toei w 1956 roku, firma prowadziła produkcję głównie w tokijskim studiu Oizumi oraz w zagranicznej filii Toei Animation Phils. Inc.. To właśnie z tych miejsc powstały jedne z najbardziej rozpoznawalnych anime na świecie, w tym Dragon Ball, One Piece czy też Sailor Moon. Prezes studia, Katsuhiro Takagi, podkreślił, że nowe studio w Osace ma na celu zacieśnienie więzi z lokalną społecznością oraz nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi, aby wychować nowe pokolenie animatorów.

Nowa baza ma stawiać na elastyczność i innowacje. Toei Animation planuje wprowadzić nowoczesne technologie cyfrowe i sieciowe, umożliwiając twórcom wybór miejsca i sposobu pracy. To krok, który ma złamać stereotypy japońskiej kultury pracy i zapewnić lepszy work-life balance, sprzyjający kreatywności.

Dyrektor ds. produkcji Kiichiro Yamada zaznaczył, że nowa placówka powstaje w momencie, gdy branża boryka się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Studio w Osace ma pomóc w pozyskaniu twórców z całej Japonii i zwiększeniu możliwości produkcyjnych Toei. Na początku nowa siedziba skupi się głównie na tworzeniu scenografii i tła, ale w przyszłości ma rozwinąć się do poziomu głównego studia w Tokio, wspierając prace przy największych markach, w tym Dragon Balla.

Otwarcie studia w Osace idzie w parze z niedawnym powołaniem marki ETERNA Animation, która ma odpowiadać za najbardziej kreatywne i eksperymentalne projekty Toei. Oba przedsięwzięcia są częścią strategii zwiększenia mocy produkcyjnych studia i przygotowania się na nowe wyzwania w globalnej branży animacji. Jak podkreśla Yamada, nowe studio to “początek nowego rozdziału”, który pozwoli na eksperymenty z nowymi technikami pracy i jeszcze lepsze animacje dla fanów na całym świecie.

