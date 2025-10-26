Wiele współczesnych gier science fiction ignoruje jeden z najważniejszych elementów gatunku. Dzięki temu te gry mogłyby być lepsze

Jest to w pewien sposób realistyczne podejście, ale czy lepsze dla samych gier?

Od dziesięcioleci science fiction rozpościera przed nami wizję nieznanych światów, gdzie człowiek nie jest jedynym myślącym gatunkiem zdolnym do tworzenia i rozwoju. To właśnie spotkanie z obcymi formami życia stanowiło serce gatunku, nadając sens eksploracji i stawiając pytania o naturę człowieczeństwa. Tymczasem wiele współczesnych gier, mimo ogromnych budżetów i technologicznego rozmachu, zapomina o tym, co czyni kosmos fascynującym. Brak obcych ras to problem współczesnych gier science fiction? W ostatnich latach gracze otrzymali tytuły imponujące skalą z setkami planet, realistyczną fizyką, czy proceduralnie generowanymi światami. Jednak większość z tych uniwersów jest pusta, jakby w całym wszechświecie istniała wyłącznie ludzkość. Takie podejście pozbawia gatunek jego kluczowego kontrastu, czyli zderzenia człowieka z czymś naprawdę obcym. Starfield, mimo ogromnego marketingu i technicznej precyzji, jest często wskazywany jako przykład kosmosu bez duszy, w którym zwiedzimy mnóstwo lokacji, na których niewiele jest życia.

To nie jest tylko kwestia scenariusza, lecz problem wyobraźni współczesnych twórców. Science fiction powinno konfrontować nas z innością, z kulturami, które kwestionują nasze rozumienie moralności, polityki czy ewolucji. Nawet tak rozległe produkcje jak No Man’s Sky czy Elite Dangerous nie zawsze potrafią nadać napotkanym rasom odpowiedniej głębi i zamiast cywilizacji pełnych historii, otrzymujemy mało ciekawych obcych, którzy nie wnoszą nic poza egzotyczną estetyką.

Najlepszym przykładem pozostaje legendarna trylogia Mass Effect, do dziś uznawana za wzór tego, jak należy tworzyć międzygwiezdne światy. BioWare zrozumiało, że w centrum kosmicznej przygody musi stać różnorodność, zarówno biologiczna, jak i kulturowa. Każda rasa w tym uniwersum miała własne uprzedzenia, filozofie i wartości. To dzięki temu gracze czuli, że ich decyzje naprawdę zmieniają bieg historii, a każda interakcja z obcymi wymagała empatii i zrozumienia. Brak podobnej głębi w nowszych produkcjach sprawia, że eksploracja kosmosu coraz częściej staje się czynnością mechaniczną, a nie emocjonalnym doświadczeniem. Gracz po prostu podróżuje od planety do planety, wykonując liczne zadania. Nadchodzące projekty, takie jak Mass Effect 5 czy Exodus, mają szansę przywrócić gatunkowi utraconą magię. Archetype Entertainment zapowiada tytuł, który kładzie ogromny wpływ na relacje między gatunkami i uczynić z różnorodności fundament narracji. Jeśli twórcom uda się odzyskać to, co BioWare potrafiło uchwycić lata temu, być może znów poczujemy, że przestrzeń kosmiczna jest miejscem, gdzie można naprawdę spotkać Innych.

