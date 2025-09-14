Wiek to tylko liczba. The Rolling Stones prawie ukończyli nowy album

Fani musieli czekać aż 18 lat między “A Bigger Bang” (2005), a “Hackney Diamonds” (2023). Tym razem przerwa będzie znacznie krótsza i można się powoli nastawiać na kolejną muzyczną ucztę ze strony kultowego The Rolling Stones.

Dali im Grammy, więc teraz są naładowani: “Możemy zrobić kolejny taki album! Mamy tego więcej, jeśli chcecie…”. Myślę, że to będzie kontynuacja.

Są teraz w mieście i nagrywają. Myślę, że są prawie na finiszu. Wciąż trzymają się tych absurdalnych godzin od lunchu do drugiej w nocy. Chyba wolę być gdzie indziej o tej porze!

Ronnie Wood, który dołączył do Stonesów w 1975 roku, wyznał niedawno, że poza sceną muzycy nie spędzają ze sobą zbyt wiele czasu:

Nie dzwonimy do siebie co pięć minut. Poza trasą utrzymujemy kontakt, ale się nie narzucamy. Nasza więź opiera się na wierze w muzykę i prawdzie. Dzięki temu ludzie wciąż chcą nas słuchać.

Ronnie Wood od lat pełni też rolę dyplomatycznego spoiwa między Jaggerem, a Richardsem. Wspominał choćby jak w 1984 roku musiał pogodzić ich przed nagraniami Dirty Work, gdy Keith miał żal do Micka o jego solowe plany:

To było tak: “On nie chce ze mną rozmawiać.” “Ależ tak, chce! Ustawiłem to, za 15 minut zadzwonisz’” Dzięki temu zaczęli ze sobą gadać i wszystko się ułożyło.

Jak podkreśla Ronnie: