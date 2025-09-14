Wiek to tylko liczba. The Rolling Stones prawie ukończyli nowy album

Legenda rocka, The Rolling Stones, kończy prace nad kolejnym albumem studyjnym.
Fani musieli czekać aż 18 lat między “A Bigger Bang” (2005), a “Hackney Diamonds” (2023). Tym razem przerwa będzie znacznie krótsza i można się powoli nastawiać na kolejną muzyczną ucztę ze strony kultowego The Rolling Stones.
The Rolling Stones kończą pracę nad nowym albumem
Syn Keitha Richardsa, Marlon Richards, w rozmowie z Record Collector ujawnił, że zespół intensywnie pracuje w londyńskim studio:
Są teraz w mieście i nagrywają. Myślę, że są prawie na finiszu. Wciąż trzymają się tych absurdalnych godzin od lunchu do drugiej w nocy. Chyba wolę być gdzie indziej o tej porze!
Na pytanie nad czym dokładnie pracują, Marlon dodał:
Zakładam, że nad albumem, zostało im sporo materiału z poprzedniej sesji nagraniowej.
“Hackney Diamonds” zdobyło nagrodę Grammy w kategorii Best Rock Album, co zdaniem Marlona jeszcze bardziej zmotywowało Stonesów:
Dali im Grammy, więc teraz są naładowani: “Możemy zrobić kolejny taki album! Mamy tego więcej, jeśli chcecie…”. Myślę, że to będzie kontynuacja.
Marlon potwierdził również plany koncertowe grupy:
Sądzę, że szykują trasę po Europie w przyszłym roku.
Ronnie Wood, który dołączył do Stonesów w 1975 roku, wyznał niedawno, że poza sceną muzycy nie spędzają ze sobą zbyt wiele czasu:
Nie dzwonimy do siebie co pięć minut. Poza trasą utrzymujemy kontakt, ale się nie narzucamy. Nasza więź opiera się na wierze w muzykę i prawdzie. Dzięki temu ludzie wciąż chcą nas słuchać.
Ronnie Wood od lat pełni też rolę dyplomatycznego spoiwa między Jaggerem, a Richardsem. Wspominał choćby jak w 1984 roku musiał pogodzić ich przed nagraniami Dirty Work, gdy Keith miał żal do Micka o jego solowe plany:
To było tak: “On nie chce ze mną rozmawiać.” “Ależ tak, chce! Ustawiłem to, za 15 minut zadzwonisz’” Dzięki temu zaczęli ze sobą gadać i wszystko się ułożyło.
Jak podkreśla Ronnie:
Oni znają się od piaskownicy, są jak bracia. Kłócą się, ale to rodzina. To fundament Stonesów i nie mogłem dopuścić, żeby to się rozpadło. To w końcu The Rolling Stones!
