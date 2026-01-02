Splitgate znów potyka się na starcie. Rebranding nie przyniósł oczekiwanego odbicia

Rebranding Splitgate 2 miał być nowym otwarciem dla strzelanki 1047 Games. Dane pokazują jednak, że zmiana nazwy i kierunku nie wystarczyła, by odbudować zainteresowanie graczy.

Splitgate: Arena Reloaded – drugie otwarcie bez efektu

Ostatnie lata nie były łaskawe dla Splitgate. Po zakończeniu wsparcia dla pierwszej, lepiej przyjętej odsłony, druga część gry trafiła na rynek w cieniu kontrowersji i spadającej popularności. Próba ratunku w postaci rebrandingu również nie przyniosła oczekiwanych efektów.