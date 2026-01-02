Zaloguj się lub Zarejestruj

Splitgate znów potyka się na starcie. Rebranding nie przyniósł oczekiwanego odbicia

Mikołaj Berlik
2026/01/02 12:00
Arena Reloaded nie przyciąga graczy, a zainteresowanie tytułem szybko gaśnie.

Rebranding Splitgate 2 miał być nowym otwarciem dla strzelanki 1047 Games. Dane pokazują jednak, że zmiana nazwy i kierunku nie wystarczyła, by odbudować zainteresowanie graczy.

Splitgate: Arena Reloaded

Splitgate: Arena Reloaded – drugie otwarcie bez efektu

Ostatnie lata nie były łaskawe dla Splitgate. Po zakończeniu wsparcia dla pierwszej, lepiej przyjętej odsłony, druga część gry trafiła na rynek w cieniu kontrowersji i spadającej popularności. Próba ratunku w postaci rebrandingu również nie przyniosła oczekiwanych efektów.

17 grudnia 1047 Games udostępniło Splitgate: Arena Reloaded, czyli przemianowaną i przebudowaną wersję Splitgate 2, które wcześniej – po fatalnym odbiorze – cofnięto do fazy beta. Produkcja zmagała się z krytyką kosztownych mikrotransakcji, nietrafionej kampanii marketingowej oraz falą zwolnień w studiu.

Początkowy powrót gry przyciągnął na niektórych platformach kilka tysięcy graczy, jednak zainteresowanie szybko wygasło. Na Steamie Arena Reloaded osiągnęło 2297 graczy w dniu premiery rebrandingu, by spaść do około 390 aktywnych użytkowników. Choć część nowych recenzji docenia wprowadzone zmiany, dominującym wrażeniem pozostaje „za mało, za późno”.

Słabe wyniki oglądalności – zaledwie 134 widzów na Twitchu wobec historycznego maksimum przekraczającego 138 tys. – dopełniają obrazu gry, która straciła impet. Rebranding nie zdołał odwrócić trendu, a przyszłość Splitgate: Arena Reloaded pozostaje niepewna.

Źródło:https://insider-gaming.com/splitgate-failed-secure-traction-fumbled-again/

Tagi:

News
PC
free-to-play
multiplayer
strzelanka
free to play
Splitgate
liczba graczy
Splitgate 2
1047 Games
Mikołaj Berlik
