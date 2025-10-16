Wiedźmińskie wzory w UNIQLO. Gracze sami zdecydują, jak ozdobić wybrane produkty

Fani Wiedźmina wybiorą, gdzie nadrukować grafiki.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników Wiedźmina. Japońska marka odzieżowa UNIQLO ogłasza ponowne otwarcie powiększonego sklepu w sercu Warszawy, a wydarzeniu towarzyszyć będzie ekskluzywna kolekcja dla fanów Wiedźmina, celebrująca dziesięciolecie Dzikiego Gonu. Sklep wprowadzi również innowacyjne usługi personalizacji i naprawy odzieży, debiutujące po raz pierwszy w Polsce. UNIQLO świętuje 10-lecie Wiedźmina 3. W Warszawie pojawi się wyjątkowa kolekcja Ponowne otwarcie powiększonego salonu w Domach Towarowych Wars Sawa Junior zostało zaplanowane na 23 października. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla polskiej społeczności graczy, ponieważ wraz z otwarciem do oferty sklepu zawitać mają motywy inspirowane uniwersum Wiedźmina. Inicjatywa jest związana z celebrowaniem 10. rocznicy wydania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

W ramach tej wyjątkowej współpracy klienci będą mieli szansę uzupełnić garderobę o ubrania z oryginalnymi grafikami związanymi z grą. Dostępnych będzie sześć różnych wzorów, które będzie można umieścić na wybranych koszulkach oraz torbach według własnego pomysłu. Wśród postaci przedstawionych na grafikach znajdą się Geralt, Ciri, Triss Merigold oraz Jaskier. Wśród twórców, którzy przyczynili się do powstania tej kolekcji, znaleźli się m.in. Przemysław Trust Truściński, Anna Podedworna, Maciej Łaszkiewicz, Krzysztof Domaradzki, a także Miki Montllò i Anato Finnstark.

Ponowne otwarcie sklepu UNIQLO w Warszawie przyniesie ze sobą nie tylko limitowaną edycję odzieży związaną z Wiedźminem, ale również wprowadzi do Polski dwie ważne, nowoczesne usługi. Klienci będą mogli skorzystać z usługi UTme!, która umożliwia drukowanie wybranych grafik, w tym wiedźmińskich wzorów, bezpośrednio na T-shirtach i torbach. Co więcej, w sklepie po raz pierwszy w Polsce pojawi się RE.UNIQLO STUDIO, innowacyjna koncepcja dająca możliwość naprawy odzieży oraz wykonania haftów, co ma na celu tchnięcie w używane ubrania nowego życia. Wielkie otwarcie powiększonego sklepu zapowiedziano na 23 października o godzinie 9:00. Grafiki inspirowane Wiedźminem będą dostępne przez trzy miesiące od daty otwarcia.

