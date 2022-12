Wiedźmin VS Leszy – zobacz zabawną kreskówkę

Pan Wiedźma: odcinek specjalny. Wideo powstało we współpracy z CD Projekt RED.

Premiera next-genowego Wiedźmin 3: Dziki Gon już za nami. Wraz z nią do sieci trafiło sporo dobra, bo jak wszyscy wiemy ekipa CD Projekt RED potrafi w marketing. Linki do najciekawszych materiałów znajdziecie poniżej. W tym artykule prezentujemy Wam zabawne wideo, które pojawiło się na kanale Crunch Dog – autorów serii krótkich kreskówek „Pan Wiedźma”. Warto zaznaczyć, że wideo powstało we współpracy z ekipą Redów.

Wiedźmin VS Leszy – kto wygra?

Pan Wiedźma, który dziwnym trafem przypomina Białego Wilka (chociaż łatwo pomylić go z Rzeźnikiem z Blaviken lub Geraltem z Rivii), opowiada o swoim niecodziennym starciu z Leszym. Oczywiście, całość ma humorystyczny wydźwięk i nawiązuje do premiery next-genowego patcha.