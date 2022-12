Zrelaksuj się z Geraltem

Premiera next-genowego Wiedźmin 3: Dziki Gon już za nami. Aktualizacja zrobiła sporo zamieszania wśród graczy, a fani tytułu od CD Projekt Red wręcz rzucili się do ogrywania nowej wersji. Sam chętnie wróciłbym do gry, by jeszcze raz poczuć jej niepowtarzalny klimat. Obawiam się jednak, że nie skończyłoby się wyłącznie na podziwianiu widoczków, a tak się akurat składa, że obecnie nie mam 100 wolnych godzin, które spędziłbym na ponownym poznawaniu fabuły. Chętnie oglądam jednak wszystkie ciekawe materiały z Geraltem w roli głównej, jak chociażby utwór Wilcza Zamieć w wykonaniu sanah.

Medytuj niczym Geralt

Wszystkim tym, którzy chcieliby poczuć klimat gry, ożywić wspomnienia z nią związane, a jednocześnie nieco się zrelaksować, polecamy poniższe wideo. Zamiast mięsistej akcji możemy zobaczyć na nim Geralta stojącego nad jeziorem znajdującym się nieopodal wioski Bronovitz. Przed bohaterem rozpościera się przepiękny widok, a spokojna muzyka dodaje całości odrobinę magii.



Jak podkreślają sami twórcy, kojące dźwięki i spokojne utwory sprawdzą się jako muzyka do relaksu, nauki czy medytacji. Ja już wiem przy czym będę dzisiaj pracował. Chętnie dowiemy się, czy planujecie powrót do Wiedźmin 3: Dziki Gon, by na własnej skórze sprawdzić next-genowe zmiany.