Wiedźmin stał się pełnoletni. Minęło 18 lat od premiery kultowej gry RPG od CD Projekt RED

Tym samym produkcja RED-ów stała się już pełnoletnia.

Dokładnie 26 października 2007 roku na rynku pojawiła się gra, która na zawsze odmieniła historię polskiej branży gier. Wiedźmin od CD Projekt RED, debiutancka produkcja studia, stworzonego przez zespół pełen pasji i ambicji, dziś kończy 18 lat. To idealny moment, by przypomnieć sobie, jak wyglądał początek jednej z najważniejszych sag w historii gier. Minęło 18 lat od premiery pierwszego Wiedźmina Choć dla wielu zachodnich graczy trudno byłoby w to uwierzyć, to Wiedźmin nie był z miejsca globalnym hitem. W 2007 roku CD Projekt RED dopiero wkraczał na scenę, próbując przekonać graczy, że polskie studio potrafi stworzyć coś więcej niż lokalny tytuł. W czasach, gdy na rynku królowały zachodnie RPGi pokroju Neverwinter Nights czy Obliviona, Geralt z Rivii miał stanowić mroczniejszą i dojrzalszą alternatywę, mocno zakorzenioną w słowiańskim folklorze. I choć początki nie były łatwe, historia szybko pokazała, że właśnie ta odwaga uczyniła z Wiedźmina prawdziwą legendę.

Pierwsza część serii zachwycała klimatem, fabularnymi wyborami i sposobem, w jaki adaptowała prozę Andrzeja Sapkowskiego do growego medium. Gracze trafiali do brudnego, pełnego moralnych szarości świata, w którym żadne decyzje nie były oczywiste, a konsekwencje nieuniknione. Choć gra miała swoje techniczne ograniczenia, jej serce biło w postaciach, historii oraz dialogach. W tamtym czasie nikt nie przypuszczał, że to właśnie z tej produkcji narodzi się globalna marka, która kilkanaście lat później podbije świat. Wiedźmin stał się dla CD Projekt RED trampoliną do dalszego rozwoju. To doświadczenie nauczyło studio, jak tworzyć ambitne RPGi, jak budować narrację i jak zdobywać zaufanie graczy. Bez pierwszej części nie byłoby Wiedźmina 2: Zabójców królów, ani tym bardziej Dzikiego Gonu, który w 2015 roku wyniósł markę na absolutny szczyt światowego gamingu. UWAGA: Gra Wiedźmin jest 18+! Nie, to nie jest przypomnienie o kategorii wiekowej.

Dziś, po 18 latach, pierwowzór z 2007 roku ma w sobie coś nostalgicznego. Grafika zestarzała się, podobnie jak interfejs, a animacje bywają toporne, jednak dla wielu graczy pozostaje symbolem początku polskiego sukcesu. To gra, do której chętnie się wraca, by przypomnieć sobie czasy, gdy każdy sukces rodzimego studia był powodem do dumy. Warto też pamiętać, że historia pierwszego Wiedźmina jeszcze się nie zakończyła. Fool's Theory wraz z CD Projekt RED pracują obecnie nad remakiem pierwszej części, który ma przenieść klasyczną opowieść w nowe realia technologiczne. Twórcy zapowiadają, że nie będzie to zwykłe odświeżenie, lecz pełnoprawna rekonstrukcja, z nowoczesną oprawą, mechanikami i podejściem do narracji. To swoisty powrót do korzeni, który ma przypomnieć światu, gdzie wszystko się zaczęło.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.