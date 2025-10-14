Wiedźmin poleciał w kosmos. Dla CD Projekt RED „nawet niebo nie jest limitem”

Historyczna misja miała miejsce w lipcu 2025 roku. Uznański-Wiśniewski, będący drugim Polakiem w historii, który poleciał w kosmos, zabrał ze sobą na ISS dwa wiedźmińskie medaliony. Uwiecznił tam na zdjęciach talizman Wilka, noszony przez głównego bohatera sagi, Geralta z Rivii, a także medalion Rysia, który będzie nosić Ciri, protagonistka nadchodzącej gry Wiedźmin 4.

Przeszliśmy długą drogę przez te wszystkie lata, ale widok naszych medalionów wiedźmińskich w przestrzeni kosmicznej to coś zupełnie wyjątkowego. To przede wszystkim ogromny zaszczyt i jesteśmy wdzięczni za współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, dzięki której było to możliwe. To dowód na to, że polska kreatywność i ambicja mogą – dosłownie – sięgnąć gwiazd. – powiedział Michał Nowakowski z CDPR.

Współpraca ta narodziła się, gdy pracownicy studia RED spotkali się z członkami ESA w poprzednim roku i odkryli wspólne wartości. Obie organizacje łączy podobna filozofia oparta na ciekawości, fascynacji eksploracją, a także determinacji do przekraczania wszelkich granic.

Małgorzata Mitręga, producentka wykonawcza Wiedźmina 4, skomentowała projekt, mówiąc, że dla nich „nawet niebo nie jest limitem”. Jej zdaniem, medaliony symbolizują nie tylko samą serię, Geralta i Ciri, ale także całą ambicję, kreatywność i wysiłek włożony w prace studia. Jeden z wysłanych artefaktów – medalion Wilka – jest identyczny z tym, jaki posiadają liczni gracze Wiedźmina 3: Dziki Gon. Drugi, medalion Rysia, został zaprojektowany dla Ciri w Wiedźminie 4.