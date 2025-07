Wiedźmin jeszcze piękniejszy. Pierwsza część z lepszymi teksturami, ale remake nadal będzie mile widziany

Najnowsza modyfikacja do pierwszego Wiedźmina wprowadza tekstury wysokiej rozdzielczości.

Jeżeli przed premierą Wiedźmina 4 planujecie powrót do pierwszych przygód Geralta z Rivii, albo jeszcze nigdy nie graliście w ten tytuł, to teraz jest ku temu najlepsza okazja. Modder o nicku Exist opublikował nowy pakiet tekstur w wysokiej rozdzielczości do pierwszej odsłony kultowej serii od CD Projekt Red. Mod podwyższa jakość około 3000 tekstur w grze.

Wiedźmin otrzymał wyższą jakość tekstur w nowym modzie