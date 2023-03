Andrzej Sapkowski odwiedził siedzibę CD Projekt RED. Konflikt zażegnany?

Wszystko zaczęło się jeszcze w 2016 roku, kiedy to twórca świata Wiedźmina zaczął wypowiadać się negatywnie o twórcach gier o Wiedźminie oraz graczach. Zapewne wielu z Was kojarzy, że w 2018 roku Sapkowski zażądał od CD Projektu 60 milionów złotych w ramach rekompensaty strat, które miał ponieść w wyniku podpisania niekorzystnej umowy licencyjnej na tworzenie gier. Dopiero w 2019 roku doszło do porozumienia – choć nie znamy oficjalnej treści ugody, wiemy, że CD Projekt zachował prawa do marki.