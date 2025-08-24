Zaloguj się lub Zarejestruj

Roblox pod ostrzałem. Fala mowy nienawiści w popularnej grze Spray Paint!

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 14:00
Spray Paint! wykorzystane do szerzenia nienawiści.

Platforma Roblox, która codziennie gromadzi ponad 90 milionów aktywnych użytkowników, stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa swoich wirtualnych światów. Mimo ciągłych wysiłków firmy, by stać się bezpiecznym miejscem dla wszystkich, wprowadzane aktualizacje mające na celu wzmocnienie kontroli rodzicielskiej i ograniczenie mowy nienawiści są systematycznie obchodzone przez niektórych graczy.

Roblox
Roblox

Roblox znów na cenzurowanym

Najnowsze ustalenia CBS News wskazują, że popularna gra Spray Paint!, osadzona w wirtualnym skate parku, gdzie gracze mogą tworzyć graffiti na ścianach, została wykorzystana do szerzenia mowy nienawiści. Gra, pierwotnie ceniona przez artystów do tworzenia grafik i awatarów, stała się miejscem, gdzie ściany i rampy pokryte są swastykami, obelżywymi hasłami skierowanymi przeciwko mniejszościom oraz odniesieniami do Trzeciej Rzeszy.

W maju Roblox przeszedł z usługi LegacyChatService na TextChatService, aby dostosować się do zaktualizowanych ograniczeń kontroli rodzicielskiej i skuteczniej blokować mowę nienawiści. Ponadto, w listopadzie wprowadzono nowe restrykcje, uniemożliwiające użytkownikom poniżej dziewiątego roku życia granie w tytuły o ratingu wyższym niż Mild, choć nadal istnieje możliwość dostępu do gier z kategorią Moderate za zgodą rodziców.

Te niepokojące odkrycia dodatkowo nadwyrężają reputację Roblox. Stan Luizjana już wcześniej pozwał firmę za zaniedbania w ochronie dzieci przed drapieżnymi zachowaniami, a obecne doniesienia o mowie nienawiści mogą stanowić argument w trwającym postępowaniu sądowym. Roblox oświadczył CBS, że dysponuje zespołem powołanym do oceny zgłoszonych treści i aktywnie zachęca graczy do zgłaszania obrazów niezgodnych z wytycznymi społeczności.

Źródło:https://gamerant.com/roblox-spray-paint-hate-speech/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

