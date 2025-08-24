Roblox pod ostrzałem. Fala mowy nienawiści w popularnej grze Spray Paint!

Platforma Roblox, która codziennie gromadzi ponad 90 milionów aktywnych użytkowników, stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa swoich wirtualnych światów. Mimo ciągłych wysiłków firmy, by stać się bezpiecznym miejscem dla wszystkich, wprowadzane aktualizacje mające na celu wzmocnienie kontroli rodzicielskiej i ograniczenie mowy nienawiści są systematycznie obchodzone przez niektórych graczy.

Roblox znów na cenzurowanym

Najnowsze ustalenia CBS News wskazują, że popularna gra Spray Paint!, osadzona w wirtualnym skate parku, gdzie gracze mogą tworzyć graffiti na ścianach, została wykorzystana do szerzenia mowy nienawiści. Gra, pierwotnie ceniona przez artystów do tworzenia grafik i awatarów, stała się miejscem, gdzie ściany i rampy pokryte są swastykami, obelżywymi hasłami skierowanymi przeciwko mniejszościom oraz odniesieniami do Trzeciej Rzeszy.