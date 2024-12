Wiedźmin 4 – ile lat minęło od zakończenia trzeciej części? Tajemnice zwiastuna ujawnione przez CD Projekt RED

Jedną z największych niespodzianek The Game Awards 2024 był pierwszy zwiastun Wiedźmina 4. Dowiedzieliśmy się z niego, że główną bohaterką będzie Ciri, która została pełnoprawną łowczynią nagród. Kwestia posiadania wszystkich wiedźmińskich atrybutów przez Ciri wywołała niemałą burzą w sieci i wiele osób skrytykowało twórców, za to, że nie trzymali się książkowego kanonu. CD Projekt RED postanowił zareagować na te doniesienia i najpierw w długiej rozmowie dla IGN reżyser gry, Sebastian Kalemba, potwierdził, że dziewczyna przeszła Próbę Traw. Jeszcze więcej informacji o Ciri jako wiedźmince dowiedzieliśmy się z rozmowy Kalemby z serwisem Gamersky, gdzie deweloper zdradził również, ile czasu minęło od wydarzeń z Wiedźmina 3. Okazuje się, że mniej, niż wszyscy fani serii myśleli.

Niestety nie mogę zdradzić zbyt wielu szczegółów o fabule w tej chwili. Mamy coś do powiedzenia, ale jest za wcześnie, aby to ujawnić. Można jednak powiedzieć, że Wiedźmin 4 to zupełnie nowa historia, wyznaczająca początek kolejnej legendy. Tym razem mamy więc zupełnie nowego protagonistę, co również daje graczom więcej możliwości rozwoju, co jest jednym z ważnych elementów historii. Dla graczy, którzy grali w Wiedźmin 3 świat może być nieco znajomy, to wciąż jest mroczne i surowe miejsce, a przetrwanie jest trudne dla wszystkich. I myślę, że taki jest dokładnie ton świata, który mu nadaliśmy. W zwiastunie widzimy wioskę, zwiastun nadchodzącej burzy, a także niektóre postacie, które w grze nie spotkasz, ani nie odwiedzisz w tej samej formie, ale wszystkie te elementy są tworzone w oparciu o wydarzenia w grze, więc gracze mogą nadal doświadczać podobnych uczuć w Wiedźminie 4.

Deweloperzy potwierdzili również, że świat będzie bardzo podobny do tego z Wiedźmina 3, ponieważ minęło tylko kilka lat od wydarzeń z tamtej gry. Przyznali, że w grze spotkamy Geralta, który będzie pojawiał się w różnych momentach fabuły. Dodali, że historia, jak również świat, zachowają swoją spójność, dlatego też Wiedźmin 4 nie złamie kanonu zakończeń z trzeciej odsłony serii.

Chcemy przedstawić te postacie i środowiska w grze, a one reprezentują rodzaj doświadczenia, które chciałbyś doświadczyć. Akcja rozgrywa się kilka lat po Wiedźminie 3, co pozwala całemu światu zachować pewną spójność. Dlatego nadal ma to związek z zakończeniem Wiedźmin 3. Na przykład gracz spotka w historii Geralta, który będzie pojawiał się od czasu do czasu. Nie ulega jednak wątpliwości, że mamy również wielki szacunek do wszystkiego, co robiliśmy w poprzedniej serii.

W grze nie zabraknie nowych obszarów, w tym Stromford, który znajduje się na północy Kontynentu. Wiedźmin 4 ma być również nowych otwarciem dla serii, aby zachęcić świeżych graczy, którzy niekoniecznie znają historię Geralta.