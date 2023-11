Wiedźmin 4 "przekroczy granice" gatunku RPG. Kolejne informacje na temat gry

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was , że nad Wiedźminem 4 pracuje już prawie połowa personelu deweloperskiego w studio CD Projekt RED. To jednak nie koniec wieści, ponieważ włoski serwis Lega Nerd opublikował wywiad z reżyserem nadchodzącej produkcji, Sebastianem Kalembą (podajemy za serwisem Wccftech ).

Chcemy podążać tą samą ścieżką, którą obraliśmy, ale nie chcemy tworzyć tej samej gry. Myślę, że to oczywiste. Mamy pewne elementy wiedzy, które należy zachować. Przecież to wciąż ten sam wszechświat i nie możemy wyjść poza pewne granice – dlatego musimy podążać bardzo konkretną ścieżką i wprowadzać w tym zakresie innowacje. Jednocześnie jasne jest, że musimy spróbować uspokoić nową opinię publiczną. Wiedźmin 4 ukaże się dopiero za kilka lat, a od poprzedniej części upłynie dużo czasu, więc nie możemy kierować się wyłącznie do odbiorców, którzy już lubią tę sagę. Musimy także zbudować nową społeczność. W związku z tym mogę powiedzieć, że będzie to doskonały punkt wyjścia dla wielu graczy, nie zapominając o wieloletnich fanach, którzy nadal chcą śledzić przygody Geralta.

Naszym priorytetem jest zawsze próba przełamywania granic. Chcemy wyjść poza nie. Chcemy spróbować zrobić coś nowego w porównaniu z tym, co jest obecnie w grach RPG, zwłaszcza, że pracujemy w tym gatunku i kierujemy naszą ofertę do fanów RPG. Jak można się domyślić, nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale pomysł jest taki, aby zbudować coś, co przewyższy Wiedźmina 3, opowiadając bardziej intensywną historię i zapewniając jednocześnie bardziej intensywną rozgrywkę.