Wiedźmin 3 za grosze na Steamie. Edycja Kompletna 80% taniej

Oto bowiem Wiedźmin 3: Dziki Gon stał się dostępny na platformie Steam w atrakcyjnej cenie. I to od razu w Edycji Kompletnej, co oznacza, że poza podstawową wersją gry otrzymamy w pakiecie również oba rozszerzenia. Mowa tutaj o Sercach z Kamienia oraz dodającym całkowicie nowy region Krwi i Winie. Tym samym otrzymujemy szansę, by w pełni poznać zwieńczenie losów Geralta, poszukującego zarówno swojej miłości, Yennefer, jak i swojej przybranej córki, Ciri. Ta ostatnia notabene będzie główną bohaterką powstającego obecnie Wiedźmina 4. Ale na razie zostawmy “czwórkę” i skupmy się na “trójce”. Szczegóły promocji poniżej.

Nazywasz się Geralt z Rivii i jesteś wiedźminem w świecie zniszczonym wojną i pełnym krwiożerczych bestii. Twoje zadanie? Musisz odnaleźć Ciri — swoją przybraną córkę obdarzoną mocą zdolną uratować świat lub pogrążyć go w ruinie.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna składa się z podstawowej wersji gry oferującej ponad 100 godzin rozgrywki w otwartym świecie, a także dwóch ogromnych rozszerzeń fabularnych: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, które dają dodatkowe 50 godzin zabawy! Oprócz całej wydanej wcześniej dodatkowej zawartości ta edycja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zawiera. dedykowany tryb foto, zupełnie nowe przedmioty inspirowane serialem Wiedźmin od Netfliksa — miecze, pancerze oraz alternatywne stroje — i nie tylko!

Wiedźmin 3 w promocji na Steam

Obecnie Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna kupimy za 29,99 zł – wystarczy udać się pod ten adres. W przypadku Steama to cena niewiele wyższa od historycznie najniższej. Jednocześnie to 80% taniej niż zwyczajowe 149,99 zł, które trzeba zapłacić za to wydanie. Aczkolwiek oferta jest ograniczona czasowo i trwa jedynie do 3 maja.