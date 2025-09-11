Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3 z nową przygodą. Fanowska historia wielkości DLC

Radosław Krajewski
2025/09/11 08:00
0
1

W grze spotkamy nietypową, ale uwielbianą przez wielu postać.

Do Wiedźmina 3 trafiła nowa fanowska kampania wielkości dodatku. Projekt zatytułowany Let There Be Light został stworzony przez moddera znanego jako Nikita Burkhan. Modyfikacja wprowadza nową przygodę do wersji Next-Gen gry, oferując nie tylko świeżą fabułę, ale także masę innych nowości.

Wiedźmin 3
Wiedźmin 3

Wiedźmin 3 – pojawiła się fanowska modyfikacja oferująca nową kampanię wielkości DLC

Rozszerzenie Let There Be Light to efekt ponad trzech i pół miesiąca intensywnej pracy, podczas której Nikita Burkhan poświęcił około 400 godzin na dopracowanie każdego szczegółu. Wykorzystując narzędzie REDkit, modder stworzył nową, wciągającą opowieść, która przenosi graczy z powrotem do karczmy Siedem Kotów. Fabuła dodatku rozgrywa się w czasie, gdy Geralt z Rivii poszukiwał Ciri, i opowiada o przygodzie, o której Biały Wilk wolałby zapomnieć. Nowa misja jest przeznaczona dla postaci na poziomie 30, co czyni ją wyzwaniem dla doświadczonych graczy.

Mod wprowadza nowe postacie, przeciwników oraz w pełni udźwiękowione dialogi, co jest rzadkością w fanowskich produkcjach. Gracze mogą eksplorować nowy obszar, zmierzyć się z unikalnymi potworami i doświadczyć historii z wieloma możliwymi zakończeniami. Wszystko to zostało stworzone z dbałością o detale, a własne sceny filmowe z autorskimi ujęciami kamery dodają modowi profesjonalnego charakteru.

Cały mod został stworzony przeze mnie, bez użycia sztucznej inteligencji. To w pełni autorski projekt, od postaci po dialogi – przyznał Nikita Burkhan.

GramTV przedstawia:

Warto jednak zauważyć, że rozszerzenie nie jest pozbawione drobnych niedociągnięć. Synchronizacja ruchu ust w dialogach może pozostawiać nieco do życzenia, co niektórzy porównują do humorystycznych parodii znanych z innych gier. Jak podkreśla sam twórca, priorytetem było stworzenie autentycznego doświadczenia, a nie perfekcyjnego produktu.

Nie oczekujcie arcydzieła, ale myślę, że udało mi się stworzyć coś, co fani Wiedźmina docenią – dodaje Burkhan.

Aby cieszyć się nową przygodą, gracze muszą posiadać wersję Next-Gen gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz oba oficjalne dodatki: Serce z Kamienia oraz Krew i Wino. Mod nie jest kompatybilny z inną wersją gry. Let There Be Light jest już dostępne do pobrania z tej strony, a poniżej zobaczycie również zwiastun, który prezentuje fragmenty nowej zawartości.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/the-witcher-3-next-gen-receives-dlc-sized-fan-expansion-let-there-be-light/

