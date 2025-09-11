Wiedźmin 3 z nową przygodą. Fanowska historia wielkości DLC

Do Wiedźmina 3 trafiła nowa fanowska kampania wielkości dodatku. Projekt zatytułowany Let There Be Light został stworzony przez moddera znanego jako Nikita Burkhan. Modyfikacja wprowadza nową przygodę do wersji Next-Gen gry, oferując nie tylko świeżą fabułę, ale także masę innych nowości.

Rozszerzenie Let There Be Light to efekt ponad trzech i pół miesiąca intensywnej pracy, podczas której Nikita Burkhan poświęcił około 400 godzin na dopracowanie każdego szczegółu. Wykorzystując narzędzie REDkit, modder stworzył nową, wciągającą opowieść, która przenosi graczy z powrotem do karczmy Siedem Kotów. Fabuła dodatku rozgrywa się w czasie, gdy Geralt z Rivii poszukiwał Ciri, i opowiada o przygodzie, o której Biały Wilk wolałby zapomnieć. Nowa misja jest przeznaczona dla postaci na poziomie 30, co czyni ją wyzwaniem dla doświadczonych graczy.