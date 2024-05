Wiedźmin 3 wkrótce z edytorem modów. CDP RED ujawniło datę premiery REDkita

Zgodnie z przekazanymi informacjami REDkit do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutuje już 21 maja 2024 roku, a więc dokładnie za dwa tygodnie . Edytor modów bazujący na silniku produkcji dostępny będzie za darmo dla wszystkich posiadaczy trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii na PC. Zainteresowani już teraz mogą dodać wspomniane narzędzie do swoich list życzeń na Steam, GOG.com oraz Epic Games Store.

W połowie kwietnia CD Projekt RED podzieliło się szczegółami na temat REDkita do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon . Dzisiaj natomiast polskie studio podzieliło się informacją, na którą z pewnością czekało wielu fanów przygód Geralta z Rivii. Rodzimy zespół ujawnił bowiem dokładną datę premiery rozbudowanego edytora modów do trzeciej odsłony przygód Białego Wilka.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami The Witcher 3 REDkit jest „kompleksowym narzędziem modderskim” do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon . Wspomniany edytor bazuje na tych samych narzędziach, których deweloperzy używali do stworzenia swojej produkcji. CD Projekt RED przekonuje, że gracze mogą liczyć na „niemal nieograniczoną swobodę w modowaniu”.

Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na rynku w maju 2015 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).

