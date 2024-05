Aragorn pojawi się w nowym filmie z Władcy Pierścieni? Viggo Mortensen rozbudza nadzieje fanów

Na początku maja Warner Bros. oficjalnie potwierdził pracę nad nowym filmem z Władcy Pierścieni. Produkcja zatytułowana The Hunt for Gollum wypełni lukę w historii Smeagola, prezentując jego ucieczkę przed Gandalfem i Aragornem, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o pierścieniu należącym do Saurona. W opowieści napisanej przez J.R.R. Tolkiena występują wspomniani bohaterowie znani z trylogii Władcy Pierścieni. Fani od momentu ogłoszenia projektu zastanawiają się, czy Ian McKellen i Viggo Mortensen powrócą do swoich ról. O tę kwestię drugiego z aktorów zapytał redaktor magazynu GQ w najnowszym wywiadzie.

The Hunt for Gollum – Viggo Mortensen zainteresowany powrotem do roli Aragorna

W najnowszym wywiadzie dla magazynu GQ, Mortensen odniósł się do możliwości powrotu jako Aragorn. Aktor przyznał, że nie chciał wracać do roli w Hobbicie, uważając, że jego obecność w tej produkcji była niepotrzebna. Jednak sytuacja jest inna w przypadku The Hunt for Gollum, gdzie Aragorn jest jedną z kluczowych postaci.