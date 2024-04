Fani stworzą własne zadania w Wiedźminie 3. Edytor modów ze szczegółami

Na Steam pojawiła się już karta produktu The Witcher 3 REDkit zapowiedzianego przez deweloperów z CD Projekt RED w ubiegłym roku. Edytor modów umożliwi zainteresowanym tworzenie własnych zadań, postaci, animacji, a także nowych terytoriów. Zgodnie z opisem narzędzia, gracze będą mieli do dyspozycji zaawansowane funkcje, którymi dysponują programiści rodzimego studia.

Wiedźmin 3 REDkit to narzędzie do modowania od CD PROJEKT RED i Yigsoft, które pozwala dostosować i rozbudować Wiedźmina 3: Dziki Gon w niespotykany dotąd sposób. To potężne narzędzie oferuje zaawansowane funkcje i niezrównaną elastyczność, umożliwiając uwolnienie kreatywności poprzez tworzenie nowych zadań, postaci, animacji i nie tylko.

Zanurz się w świecie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jak nigdy dotąd. Dzięki wielu zaawansowanym funkcjom na wyciągnięcie ręki możesz uwolnić swoją kreatywność i stworzyć doświadczenie, które jest naprawdę twoje — dzięki Wiedźmin 3 REDkit masz swobodę edycji niemal wszystkiego w grze!

The Witcher 3 REDkit oferuje te same potężne narzędzia, którymi dysponują programiści CD PROJEKT RED, dając ci swobodę przenoszenia swoich pomysłów na wyższy poziom i przekształcania Wiedźmina 3: Dziki Gon w plac zabaw dla twojej wyobraźni. Od tworzenia nowych zadań, przedmiotów, broni i postaci po opracowywanie animacji, całych wątków fabularnych i nowych terytoriów — to narzędzie pozwala ci kształtować swoją przygodę dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażasz.