Nowe DLC do Wiedźmina 3 ma być na dobrej drodze. Wypowiedź CD Projekt RED podsyca spekulacje

Nowe DLC do Wiedźmina 3 zaczyna wyglądać coraz bardziej realnie.
Choć CD Projekt RED pracuje obecnie nad Cyberpunkiem 2, Wiedźminem 4 oraz dwoma kolejnymi tytułami, które mają złożyć się na nową trylogię Wiedźmińską, w sieci coraz głośniej mówi się o jeszcze jednym projekcie. Według nieoficjalnych doniesień studio planuje nowe DLC do gry Wiedźmin 3: Dzik Gon, niemal 11 lat po premierze ostatniego dodatku, Krew i Wino.
DLC do Wiedźmina 3 coraz bardziej prawdopodobne
Plotki na temat nowego DLC do Wiedźmina 3 pojawiły się za sprawą Borysa Nieśpielaka, polskiego insidera branży gier. Choć informacje mogą wydawać się zaskakujące, Nieśpielak potwierdził je w rozmowie z Eurogamerem, powołując się na “kilka” niezależnych źródeł. Co istotne, wskazał również na wypowiedź przedstawiciela CD Projekt RED, która mogła subtelnie sugerować istnienie nowej zawartości. Podczas ostatniej konferencji finansowej spółki dyrektor finansowy CD Projekt RED, Piotr Nielubowicz, stwierdził:
Biorąc pod uwagę obecny postęp prac, istnieje szansa, że nowa zawartość, o której wspominaliśmy w ostatnich rozmowach i raportach, może zostać wydana w nadchodzącym roku, wpływając na nasze wyniki finansowe oraz zwiększając prawdopodobieństwo spełnienia warunków pierwszego etapu programu motywacyjnego.
GramTV przedstawia:
Nielubowicz nie wymienił jednak wprost Wiedźmina 3 ani Cyberpunka 2077, dlatego ta wypowiedź nie stanowi bezpośredniego potwierdzenia nowego DLC. Poproszone o komentarz przez serwis Eurogamer, CD Projekt RED odpowiedziało, że nie odnosi się do plotek ani spekulacji, co jest standardową praktyką studia. Warto jednak zauważyć, że jeszcze w tym roku ma ukazać się “ostateczna” aktualizacja Wiedźmina 3, wprowadzająca między innymi obsługę modów międzyplatformowo. Patch był pierwotnie planowany na 2025 rok, lecz został opóźniony z nieujawnionych powodów. Niewykluczone, że ewentualne nowe DLC mogłoby zadebiutować równolegle z tą aktualizacją.
Jeśli chodzi o zawartość dodatku, analityk Noble Securities Mateusz Chrzanowski uważa, że DLC mogłoby fabularnie połączyć wydarzenia Wiedźmina 3 i Wiedźmina 4. Według jego prognoz premiera mogłaby nastąpić w maju, z okazji 11 rocznicy wydania gry, na platformach obecnej generacji. Cena dodatku miałaby wynosić około 30 dolarów. Na razie wszystkie informacje należy traktować jako niepotwierdzone, jednak zestawienie doniesień insiderów z oficjalnymi wypowiedziami przedstawicieli CD Projekt RED sprawia, że temat nowego DLC do Wiedźmina 3 wraca do dyskusji z niespotykaną dotąd intensywnością.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!