Nowe DLC do Wiedźmina 3 ma być na dobrej drodze. Wypowiedź CD Projekt RED podsyca spekulacje

Choć CD Projekt RED pracuje obecnie nad Cyberpunkiem 2, Wiedźminem 4 oraz dwoma kolejnymi tytułami, które mają złożyć się na nową trylogię Wiedźmińską, w sieci coraz głośniej mówi się o jeszcze jednym projekcie. Według nieoficjalnych doniesień studio planuje nowe DLC do gry Wiedźmin 3: Dzik Gon, niemal 11 lat po premierze ostatniego dodatku, Krew i Wino.

DLC do Wiedźmina 3 coraz bardziej prawdopodobne

Plotki na temat nowego DLC do Wiedźmina 3 pojawiły się za sprawą Borysa Nieśpielaka, polskiego insidera branży gier. Choć informacje mogą wydawać się zaskakujące, Nieśpielak potwierdził je w rozmowie z Eurogamerem, powołując się na “kilka” niezależnych źródeł. Co istotne, wskazał również na wypowiedź przedstawiciela CD Projekt RED, która mogła subtelnie sugerować istnienie nowej zawartości. Podczas ostatniej konferencji finansowej spółki dyrektor finansowy CD Projekt RED, Piotr Nielubowicz, stwierdził: