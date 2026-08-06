Te zadania z Wiedźmina 3 mało kto ukończył. Wielu graczy może nawet o nich nie wiedzieć

Nowe badania pokazują, że niewielu graczy mogło natrafić na te zadania poboczne z gry CD Projekt Red.

Wiedźmin 3: Dziki Gon kryje zadania, których nie zobaczyła nawet znaczna część najbardziej zaangażowanych graczy. Nowa analiza pokazuje, że do poznania niektórych historii Geralta nie wystarczy dokładne przeszukiwanie mapy. Konieczne są również konkretne decyzje fabularne. Wiedźmin 3: Dziki Gon – to najrzadsze zadania poboczne w całej grze Od premiery Wiedźmina 3 minęło już jedenaście lat, ale ogrom przygody przygotowanej przez CD Projekt Red nadal potrafi zaskakiwać. Ukończenie podstawowej wersji gry wraz z dodatkami i wszystkimi opcjonalnymi aktywnościami może zająć grubo ponad sto godzin. Nawet bardzo dokładni gracze mogą jednak nigdy nie zobaczyć części dostępnych historii.

Serwis Game Checklists przeanalizował dane ponad 3000 osób korzystających z narzędzi do śledzenia postępów. Pod uwagę wzięto wyłącznie użytkowników, którzy ukończyli główny wątek fabularny. W przypadku dodatków wymagano również zaliczenia ich finałowych zadań. Dzięki temu niski wynik nie oznacza jedynie, że ktoś porzucił rozgrywkę przed zakończeniem przygody. Twórcy zestawienia śledzą łącznie 1275 elementów potrzebnych do pełnego ukończenia gry, podzielonych na 25 kategorii. Dane pokazują, że część misji pozostaje nieznana nawet dla osób, które dotarły do napisów końcowych i aktywnie próbowały zaliczać dodatkową zawartość. Najrzadziej ukończonym zadaniem z podstawowej wersji Wiedźmina 3 okazała się Ostatnia przysługa. Misję zaliczyło zaledwie 10,2 procent badanych graczy. Powodem nie jest ukryta lokacja, lecz warunki fabularne związane z Keirą Metz. Zadanie może pojawić się wyłącznie wtedy, gdy czarodziejka zginie. Dochodzi do tego między innymi w sytuacji, w której Geralt pozwoli jej udać się do Radowida lub sam zabije ją podczas wcześniejszej konfrontacji. Jeżeli Keira trafi do Kaer Morhen i weźmie udział w obronie twierdzy, misja nie zostanie odblokowana. Po spełnieniu odpowiednich warunków Triss prosi Geralta o odzyskanie ciała Keiry, wystawionego w Novigradzie. Zadanie trzeba dodatkowo ukończyć przed dalszym poprowadzeniem misji Przygotowania do bitwy. Niewiele częściej gracze wykonywali zadanie Wolny duch, które ukończyło 10,5 procent badanych. Misja rozpoczyna się na południowym brzegu niewielkiej wyspy Snidhall na Skellige. Nie prowadzi tam żaden ważny wątek fabularny, dlatego gracz musi samodzielnie dotrzeć do odległego miejsca. Na miejscu Geralt spotyka Ivara atakowanego przez rozwścieczonego wojownika. Wiedźmin musi szybko uratować mężczyznę, ponieważ jego śmierć bezpowrotnie blokuje dalszą część historii. Ivar opowiada następnie o swojej miłości do kapłanki Freyi, której religijne śluby zabraniają zawarcia małżeństwa. Geralt otrzymuje zadanie odnalezienia pięciu książek poświęconych religii, obyczajom i miłości.

GramTV przedstawia:

Trzecie miejsce zajęło zadanie Niespłacony dług z wynikiem 11,1 procent. Dostęp do niego wymaga ukończenia rozbudowanego ciągu wydarzeń na Skellige. Najpierw należy zaliczyć zlecenie związane z upiorem z Eldbergu, a następnie rozpocząć misję Obcy w obcym kraju i wziąć udział w bójce w karczmie w Arinbjorn. Po trafieniu do więzienia Geralt musi przyjąć pomoc Simuna Bramblinga. Dopiero kilka dni później mężczyznę można odnaleźć w porcie Kaer Trolde, gdzie zleci wiedźminowi zabicie Volunda. Większość warunków trzeba spełnić przed rozpoczęciem Królewskiego gambitu, ponieważ późniejsze wydarzenia uniemożliwiają odblokowanie zadania. Sporym zaskoczeniem jest niski wynik Racji stanu. Jedno z najważniejszych zadań politycznych w grze ukończyło tylko 11,8 procent analizowanych użytkowników. Misja przedstawia finał spisku przeciwko królowi Radowidowi, lecz wymaga wcześniejszego zaliczenia kilku konkretnych historii. Geralt musi ukończyć zadania Spisek, Wróg publiczny i Oko za oko, a następnie odpowiednio przeprowadzić wydarzenia podczas misji Oczywista oczywistość. Pominięcie choćby jednego z wymaganych elementów sprawia, że Racja stanu nie pojawi się w dzienniku. Jeszcze niższe wyniki odnotowały zadania z dodatku Krew i Wino. Najrzadszym z nich jest Za zależną kratą, ukończone przez 5,6 procent badanych. Geralt musi najpierw trafić do więzienia w Toussaint, a następnie odnaleźć notatki rozpoczynające poboczną historię. Celem jest pomoc współwięźniowi poprzez zdobycie młotka i dłuta. Wszystko trzeba zrobić przed rozpoczęciem kolejnej części więziennego wątku. Skarby spod celi ukończyło 6,1 procent graczy. Zadanie pojawia się tylko w określonym wariancie zakończenia dodatku. Syanna musi zginąć, po czym Anna Henrietta obwinia Geralta o tragedię i skazuje go na pobyt w więzieniu. Wiedźmin poznaje tam codzienne życie osadzonych, trafia do pralni, zbiera potrzebne przedmioty i wdaje się w bójkę z grupą więźniów. W celi może również znaleźć poluzowaną cegłę, która rozpoczyna wspomniane wcześniej zadanie W cieniu celi. Listę zamyka Między światami, ukończone przez 8,3 procent użytkowników. Misja jest częścią ścieżki prowadzącej do Ukrytego wampira i pozostaje niedostępna dla graczy wybierających wyprawę do baśniowej krainy. Podczas Nocy długich kłów Geralt musi zdecydować się na spotkanie z Orianą zamiast podążania za Damienem i ratowania Syanny. Następnie wiedźmin wspólnie z Regisem wyrusza do sanktuarium potężnego wampira. Obie fabularne drogi wzajemnie się wykluczają, dlatego nie można zobaczyć ich podczas jednego przejścia bez cofania wcześniejszego zapisu. Dane pokazują, że najrzadsze zadania w Wiedźminie 3 nie zawsze są ukryte w niedostępnych jaskiniach lub na odległych wyspach. Częściej pozostają poza zasięgiem graczy z powodu wcześniejszych decyzji, ograniczeń czasowych oraz rozbudowanych zależności między poszczególnymi misjami. Pełne poznanie przygód Geralta wymaga więc nie tylko dokładności, ale także kilku przejść gry i wyboru zupełnie innych ścieżek fabularnych.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.