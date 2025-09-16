Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3: Dziki Gon w specjalnym wydaniu rocznicowym. Steelbook w Edycji Kompletnej i Edycji Gry Roku

Patrycja Pietrowska
2025/09/16 11:10
0
0

Świętowania urodzin Wiedźmina 3 ciąg dalszy.

Minęło dziesięć lat od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Z okazji tej rocznicy, CD Projekt RED we współpracy z Cenega S.A. ogłosiło wprowadzenie na rynek specjalnych, pudełkowych wydań gry. Już 10 października bieżącego roku gracze będą mogli nabyć Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X, a także Edycję Gry Roku przeznaczoną dla komputerów osobistych.

Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3: Dziki Gon w specjalnym wydaniu rocznicowym. Edycje dla PS5, Xbox Series X i PC

Jubileuszowe wydania wyróżniać się będą nie tylko kompleksową zawartością cyfrową, ale również unikalnymi dodatkami fizycznymi. Każdy zestaw zawierać będzie okolicznościowy steelbook oraz specjalną, lentikularną kartę magnetyczną z efektem głębi 3D.

Firmy zapowiedziały także, że wkrótce ujawnią więcej szczegółów na temat serii gadżetów przygotowanych specjalnie z okazji tej rocznicy, które trafią do sprzedaży. Edycje będą dostępne m.in. w sklepach Bluegames, Wgre, Gamefinity, It store czy Grymel. Wersja na PC to koszt 119,99 zł, natomiast na PS5 i Xbox Series X – 139,99 zł.

GramTV przedstawia:

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna oraz Edycja Gry Roku to kompletne pakiety. Obejmują podstawową wersję gry, oferującą ponad sto godzin rozgrywki w otwartym świecie fantasy, oraz dwa obszerne rozszerzenia fabularne: Serca z Kamienia i Krew i Wina z nowymi zadaniami i obszarami.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
Wiedźmin
Krew i Wino
Serca z Kamienia
steelbook
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112