Wiedźmin 3: Dziki Gon w specjalnym wydaniu rocznicowym. Steelbook w Edycji Kompletnej i Edycji Gry Roku

Minęło dziesięć lat od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Z okazji tej rocznicy, CD Projekt RED we współpracy z Cenega S.A. ogłosiło wprowadzenie na rynek specjalnych, pudełkowych wydań gry. Już 10 października bieżącego roku gracze będą mogli nabyć Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X, a także Edycję Gry Roku przeznaczoną dla komputerów osobistych.

Wiedźmin 3: Dziki Gon w specjalnym wydaniu rocznicowym. Edycje dla PS5, Xbox Series X i PC

Jubileuszowe wydania wyróżniać się będą nie tylko kompleksową zawartością cyfrową, ale również unikalnymi dodatkami fizycznymi. Każdy zestaw zawierać będzie okolicznościowy steelbook oraz specjalną, lentikularną kartę magnetyczną z efektem głębi 3D.