Weterani popularnego MMO mają powody do zmartwień. Ostatnie zmiany zadowolą jednak nowych graczy.

Twórcy RuneScape planują poprawki dla nowych użytkowników i graczy free-to-play. Nie wszystkim się to podoba.

Old School RuneScape, mimo upływu lat, wciąż przyciąga ogromne zainteresowanie – ostatnio również za sprawą streamerów. Wraz z popularnością powraca temat dostępności gry dla nowych i darmowych graczy. Twórcy zapowiadają, że chcą wreszcie zająć się tym problemem – choć niektórych weteranów pomysł ten niepokoi.

Stary RuneScape nie dla nowych graczy?

OSRS w obecnej formie to gra złożona i miejscami archaiczna. Choć nowi gracze otrzymują całkiem sprawny samouczek, to już po jego zakończeniu trafiają na rozbudowaną, ale chaotyczną strukturę gry. Krytycy od lat zwracają też uwagę na ograniczoną zawartość dla osób grających za darmo – szczególnie w kontekście bossów, których większość walk sprowadza się do prostej wymiany ciosów bez taktycznej głębi.