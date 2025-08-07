Weterani popularnego MMO mają powody do zmartwień. Ostatnie zmiany zadowolą jednak nowych graczy.

Twórcy RuneScape planują poprawki dla nowych użytkowników i graczy free-to-play. Nie wszystkim się to podoba.
Old School RuneScape, mimo upływu lat, wciąż przyciąga ogromne zainteresowanie – ostatnio również za sprawą streamerów. Wraz z popularnością powraca temat dostępności gry dla nowych i darmowych graczy. Twórcy zapowiadają, że chcą wreszcie zająć się tym problemem – choć niektórych weteranów pomysł ten niepokoi.
Stary RuneScape nie dla nowych graczy?
OSRS w obecnej formie to gra złożona i miejscami archaiczna. Choć nowi gracze otrzymują całkiem sprawny samouczek, to już po jego zakończeniu trafiają na rozbudowaną, ale chaotyczną strukturę gry. Krytycy od lat zwracają też uwagę na ograniczoną zawartość dla osób grających za darmo – szczególnie w kontekście bossów, których większość walk sprowadza się do prostej wymiany ciosów bez taktycznej głębi.
Wobec rosnącego zainteresowania grą, społeczność coraz głośniej domaga się ulepszeń w zakresie tzw. FTUE (First-Time User Experience) oraz rozbudowy darmowej zawartości. Co ważne – tym razem twórcy zdają się słuchać.
Mod Ash z Jagexa przyznał, że studio wykazuje większe zainteresowanie poprawą doświadczenia nowych graczy niż jeszcze dekadę temu. Sugerował też, że chętnie zobaczyłby nowego bossa dostępnego za darmo – takiego, który nie byłby kolejną prostą walką w stylu „tank and spank”. Z kolei Mod Genghis potwierdził, że trwają prace koncepcyjne nad zmianami w pierwszych godzinach gry, choć na razie zespół nie ma jeszcze konkretnych ogłoszeń.
Dyskusja szybko rozgorzała na Reddit – temat z propozycjami poprawek do wersji F2P zdobył kilka tysięcy głosów poparcia. Jednocześnie niektórzy gracze obawiają się, że większa zawartość dla darmowych kont przyciągnie falę botów, która zniszczy równowagę gry i zirytuje długoletnich fanów OSRS.