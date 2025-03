Weterani Paradoxu łączą siły i wydają nową strategię. Kaiserpunk wkrótce z premierą na Steam

Kaiserpunk to strategia osadzona w alternatywnej rzeczywistości, tak zwanej Ery Międzywojennej (1918–1945). W tym świecie I wojna światowa nigdy się nie zakończyła, a Europa została podzielona na niezależne miasta-państwa. Gracze wcielają się w przywódcę jednego z nich, budując metropolię, rozwijając przemysł i tworząc armię, aby stopniowo podbijać kolejne miasta i rozszerzać swoje imperium.

Paradox Interactive to studio odpowiedzialne za jedne z najbardziej kultowych gier strategicznych, takich jak Cities Skylines, Crusader Kings czy Surviving Mars. Konkurencja wśród gier strategicznych rośnie, czego świetnym przykładem jest Manor Lords i Civilization 7, ale na rynku pojawił się właśnie nowy wydawca, który będzie chciał stawić czoła konkurentom. Elda Entertainment to firma założona przez byłych szefów Paradoxu, a jej pierwszym projektem jest właśnie Kaiserpunk.

Gra czerpie inspiracje z Cities Skylines, ale łączy je z elementami znanymi z Hearts of Iron i Europa Universalis. Wydawcą Kaiserpunk, obok dewelopera Overseer, będzie właśnie Elda Entertainment, założona między innymi przez byłą szefową działu gier w Paradox Interactive, Sandrę Neudinger. W jej portfolio znajdują się takie tytuły jak Surviving Mars, Prison Architect i Cities Skylines. Oto co Neudinger ma do powiedzenia na temat gry:

Dla nas Kaiserpunk to idealny pierwszy projekt. Nie chcemy wydawać po prostu gier, ale najlepsze strategie i symulacje, które mają potencjał stać się kultowymi. Kaiserpunk idealnie wpisuje się w to założenie, łącząc głęboką mechanikę, kreatywność i dynamiczny świat reagujący na decyzje gracza. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego startu.

Premiera Kaiserpunk zaplanowana jest na 21 marca, a gra dostępna będzie na platformie Steam.