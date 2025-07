Weteran Diablo 2 krytykuje ten element gry po 25 latach od premiery. „Nienawidzę tego, przeraża mnie to”

Chris Wilson, który otwarcie przyznaje, że Diablo 2 miało ogromny wpływ na jego karierę, nazwał pasek staminy „mistrzowską mechaniką”, czyli czymś, co z czasem przestaje stanowić problem, ale początkowo uczy graczy systemów gry.

Po jakimś czasie to staje się łatwe i stosujesz to automatycznie do każdego przedmiotu. Ale to wciąż użyteczne, bo daje początkowym graczom poczucie postępu i zrozumienia systemu — wyjaśnił, porównując to do mechaniki jakości przedmiotów w Path of Exile.