Western Digital prezentuje licencjonowany dysk do PS5 o zawrotnej pojemności 8 TB

Firma Western Digital rozszerzyła swoje portfolio innowacyjnych rozwiązań do przechowywania gier na konsoli PlayStation 5 o najnowszy dodatek do serii WD_BLACK – oficjalnie licencjonowany dysk o pojemności 8TB.

Nowy dysk - WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 8TB – wyposażono w zoptymalizowany, wydajny radiator, stworzony z myślą o slocie M.2 w PS5. Oznacza to, że gracze nie muszą martwić się o kompatybilność i konieczność kasowania starszych gier, by zwolnić miejsce na nowe – mogą zacząć kolejną rozgrywkę, wiedząc, że następna gra już na nich czeka.

Jesteśmy dumni, mogąc rozszerzyć ofertę rozwiązań WD_BLACK SN850P dla PlayStation 5, by zapewniać graczom odpowiednią pojemność i wydajność. Oficjalnie licencjonowany dysk WD_BLACK SN850P SSD jest teraz dostępny w wersji o pojemności 8 TB, więc gracze mogą przechowywać jeszcze więcej gier i cieszyć się rozgrywką, wiedząc, że nie będą mieli żadnych problemów z pojemnością czy opóźnieniami – powiedziała Susan Park, Vice President, Consumer Products and Strategic Partnerships w Western Digital.

Dysk 8TB WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 dostępny będzie w cenie 3 752,99 PLN – wstępne zamówienia będzie można składać od dziś wyłącznie w sklepie Western Digital Store. Urządzenie oferowane jest wraz z miesięcznym, próbnym dostępem do usługi PlayStation Plus Premium | Deluxe, zapewniającej dostęp do ogromnej biblioteki gier (niezbędne informacje znajdują się w pudełku). Pod koniec sierpnia nowy dysk będzie dostępny także u innych sprzedawców na całym świecie.