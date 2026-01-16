Weryfikacja gier na Steam Machine łatwiejsza niż na Steam Decku

Jedną z kwestii, która z pewnością nurtowała zarówno graczy, jak i wydawców, była weryfikacja. W przypadku Steam Decka każda gra na Steamie ma przypisane specjalne oznaczenie, poświadczające, czy dana produkcja została zweryfikowana pod kątem przenośnej konsoli i będzie na niej działać bez żadnych problemów . Jak to ma wyglądać na steamowej maszynie?

Steamowy PC został oficjalnie zapowiedziany pod koniec 2025 roku . Od tego czasu Valve sukcesywnie dostarcza nam kolejnych informacji w związku ze zbliżającą się premierą.

Jedna prosta zasada jest taka, że jeżeli twoja gra jest zweryfikowana na Steam Decku, to będzie również zweryfikowana na Steam Machine.

Ponadto Yang ujawnił, że uzyskanie weryfikacji na Steam Machine będzie znacznie prostsze niż w przypadku Decka. Prawdopodobnie proces będzie wyglądał nieco inaczej, jeżeli chodzi o twórców VR-owych, którzy będą liczyć na weryfikację Steam Frame, czyli gogli wirtualnej rzeczywistości od Valve. Ale również w tym wypadku kolejne rundy testów mają być podobne, a wnioski koniec końców i tak trafią do deweloperów tak, jak ma to miejsce przy innych programach weryfikacyjnych.

Steam Machine ma ukazać się na rynku w pierwszym kwartale 2026 roku. Na pokładzie komputera znajdą się 6‑rdzeniowy procesor AMD Zen 4 oraz układ graficzny AMD RDNA3. Do tego dochodzą 16 GB DDR5 i 8 GB GDDR6 VRAM, a także dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB lub 2 TB SSD. Całość działać będzie na systemie SteamOS 3. Cena sprzętu pozostaje nieznana, plotkuje się jednak, iż może on kosztować nawet do 4-5 tysięcy złotych.

Tak czy inaczej, w tym roku rodzina sprzętów sygnowanych logiem Steama znacząco się powiększy. Od 2022 roku możemy już nabyć przenośną konsolę Steam Deck, która po dziś dzień pozostaje jednym z najpopularniejszych handheldów na rynku. Teraz dołączą do niej również pad Steam Controller, komputer Steam Machine i gogle VR Steam Frame. Co ciekawe, w przypadku Controller i Machine do drugie podejście Valve do produktów o tej nazwie. Z kolei Frame będzie następcą wycofanego Valve Index.