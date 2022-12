Weekendowe promocje na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90% – przegląd ofert

Pierwszy weekend grudnia trwa w najlepsze, a na GOG.com – zgodnie z tradycją – pojawiły się nowe weekendowe promocje. Oprócz standardowej oferty dla użytkowników komputerów osobistych przygotowano również wyprzedaż poświęconą grom z gatunku metroidvania. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy natomiast m.in. takie tytuły jak Hollow Knight, Rogue Legacy, Bloodstained: Ritual of the Night, SteamWorld Dig, Guacamelee! 2 czy też Thymesia. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianymi ofertami.



Weekendowe promocje na GOG.com kończą się 5 grudnia o 23:59, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Weekendowe promocje na GOG.com – wybrane oferty: