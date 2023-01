Weekendowa wyprzedaż na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 85% – przegląd ofert

W sklepie GOG.com cały czas trwa Noworoczna Wyprzedaż, o której informowaliśmy Was kilka dni temu. Wczoraj natomiast – zgodnie z tradycją – na wspomnianej platformie pojawiły się nowe oferty specjalne w ramach weekendowej promocji. W ofercie znajdziemy m.in. takie tytuły jak Nobody Saves the World, Steelrising, Śródziemie: Cień Wojny, Gamedec czy też Scorn. Zniżki sięgają nawet 85%, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą.



Weekendowa wyprzedaż na GOG.com kończy się 9 stycznia o 23:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Weekendowa wyprzedaż na GOG.com – wybrane oferty: