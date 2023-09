Weekendowa promocja na Steam. Wiele hitów na PC z rabatami nawet do 90%

Jeżeli na sam koniec miesiąca szukacie tanich gier na PC, to powinniście zwrócić uwagę na nowe weekendowe oferty w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni możecie kupić mnóstwo gier w atrakcyjnych cenach. Nowe promocje znajdziecie na platformie Valve, a taniej kupicie takie gry, jak Steelrising, Forgive Me Father, Sea of Thieves, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Jurassic World Evolution 2, BioShock: The Collection, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, STAR WARS Knights of the Old Republic, STAR WARS - The Force Unleashed Ultimate Sith Edition i wiele więcej.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.