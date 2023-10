Weekendowa promocja na Steam. Wiele gier na PC z rabatami nawet do 90%

Jeżeli wszystkie nowe gry macie już ukończone, a szukacie gier, które możecie ograć w najbliższy weekend, to powinniście sprawdzić nowe oferty w sklepie Steam. Przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie wiele gier na PC z dużymi rabatami. W ramach weekendowej promocji kupicie taniej Hogwarts Legacy, LEGO Harry Potter, Mortal Kombat 11, Gotham Knights, Batman: Arkham Collection, Star Wars Jedi: Ocalały, Killing Floor 2, Heroes of Might & Magic III - HD Edition, czy The Wandering Village.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.