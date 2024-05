Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 95%

W sklepie Steam wystartowała nowa wyprzedaż. W niższych cenach kupicie Barotrauma, Don't Starve Together, Hades i gry z serii Total War.

Majówka trwa, więc to dobra okazja, aby wypróbować jakieś nowe tytuły, w które nie mieliście jeszcze okazji zagrać. Może w tym pomóc nowa weekendowa promocja na Steam, która właśnie ruszyła. W ciągu najbliższych kilku dni możecie kupić gry z wysokimi rabatami. Niektóre sięgają nawet 95%. W ramach najnowszej wyprzedaży na Steam kupicie takie, jak Raft, Hades, Stray Blade, Total War: PHARAOH, Total War: SHOGUN 2, Mortal Shell, Balatro, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition, STAR WARS: Squadrons i STAR WARS - The Force Unleashed Ultimate Sith Edition.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: