Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 90%

Użytkownicy komputerów osobistych mogą wzbogacić swoją cyfrową bibliotekę gier na Steam za sprawą nowej weekendowej promocja, która trwa tylko przez kilka najbliższych dni. W wyprzedaży znajdziecie wiele gier w atrakcyjnych cenach z wysokimi zniżkami. Ze sporymi rabatami znajdziecie takie gry, jak Crusader Kings III, Stellaris, Cities: Skylines, King Arthur: Knight's Tale, Control Ultimate Edition, Dark Souls: Remastered, Dark Souls III, Disco Elysium - The Final Cut, A Plague Tale: Requiem, Dying Light Definitive Edition, Night in the Woods, Company of Heroes 3 oraz The Lamplighters League.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: