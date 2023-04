Weekendowa promocja na Steam. Mnóstwo gier na PC z rabatami nawet do 90%

Jak w każdy weekend w sklepie internetowym Steam wystartowały nowe promocje. W ramach wyprzedaży kupicie taniej gry wydawane od Microsoftu, w tym Forzę Horizon 4, Halo: The Master Chief Collection, czy Ori and the Will of the Wisps, a także takie produkcje, jak Torment: Tides of Numenera, Dead by Daylight i The Quarry. Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: