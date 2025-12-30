Wczesny dostęp wyczekiwanej kontynuacji na Steamie wystartował bardzo mocno i przyciągnął tysiące graczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami My Winter Car zadebiutowało dziś we wczesnym dostępie na Steamie. Kontynuacja kultowego My Summer Car jest dostępna w cenie 67,99 zł i — podobnie jak poprzedniczka — nie oferuje polskiej wersji językowej, ograniczając się do angielskiego i fińskiego.

My Winter Car – bardzo mocny start w Early Access

Choć od premiery minęło zaledwie kilka godzin, pierwsze dane jasno pokazują, że zainteresowanie grą jest ogromne. W momencie publikacji w My Winter Car jednocześnie grało ponad 20 tysięcy użytkowników, a liczba ta nadal rosła. Równie obiecująco prezentują się pierwsze recenzje na Steamie — wszystkie opublikowane opinie są pozytywne, a najbardziej oddani fani już teraz nazywają grę jednym z najmocniejszych debiutów roku.