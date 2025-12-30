Zaloguj się lub Zarejestruj

Wczesny dostęp wyczekiwanej kontynuacji na Steamie wystartował bardzo mocno i przyciągnął tysiące graczy

Mikołaj Berlik
2025/12/30 11:00
Kontynuacja kultowego My Summer Car zaliczyła udany debiut w Steam Early Access.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami My Winter Car zadebiutowało dziś we wczesnym dostępie na Steamie. Kontynuacja kultowego My Summer Car jest dostępna w cenie 67,99 zł i — podobnie jak poprzedniczka — nie oferuje polskiej wersji językowej, ograniczając się do angielskiego i fińskiego.

My Winter Car

My Winter Car – bardzo mocny start w Early Access

Choć od premiery minęło zaledwie kilka godzin, pierwsze dane jasno pokazują, że zainteresowanie grą jest ogromne. W momencie publikacji w My Winter Car jednocześnie grało ponad 20 tysięcy użytkowników, a liczba ta nadal rosła. Równie obiecująco prezentują się pierwsze recenzje na Steamie — wszystkie opublikowane opinie są pozytywne, a najbardziej oddani fani już teraz nazywają grę jednym z najmocniejszych debiutów roku.

Nowa odsłona przenosi znany schemat rozgrywki w realia fińskiej zimy. Mróz, ciemność i trudne warunki pogodowe stają się kluczowymi elementami survivalu, a bohater musi dbać nie tylko o samochód, lecz także o własną temperaturę ciała. Trzon rozgrywki pozostaje jednak wierny oryginałowi — gracze składają i serwisują auto z niemal 200 części, poruszają się po rozległym, otwartym świecie i mierzą się z realistyczną symulacją jazdy.

GramTV przedstawia:

Na liście atrakcji znalazły się również prace dorywcze, rajdy, wyścigi torowe, realistycznie działające służby porządkowe oraz tryb permanentnej śmierci. Twórcy z Amistech Games podkreślają, że My Winter Car to produkcja skierowana głównie do graczy zaznajomionych z My Summer Car, choć nowa sceneria znacząco podnosi poziom wyzwania.

My Winter Car dostępne jest wyłącznie na PC.

