Ważą się losy w czyje ręce wejdzie ta słynna, 62-letnia seria science fiction

Przyszłość Doctor Who znów stoi pod znakiem zapytania, ale w centrum rozmów nie są dziś aktorzy ani showrunnerzy, lecz prawa do transmisji strumieniowej nowożytnej ery serialu. Wznowienie z 2005 roku, zapoczątkowane przez Russella T. Daviesa, okazało się globalnym sukcesem. To właśnie ta biblioteka – 26 sezonów, od ery Christophera Ecclestona po Jodie Whittaker i Ncuti Gatwa – może przesądzić o tym, kto zostanie kolejnym międzynarodowym partnerem BBC. Warto jednak dodać, że ten słynny serial SF zadebiutował po raz pierwszy w 1963 roku, co daje łącznie 40 sezonów.

Doctor Who – serial science fiction łakomym kąskiem dla platform streamingowych

Zakończyła się obowiązująca umowa licencyjna z Disney+, który nie tylko współfinansował produkcję nowych odcinków, ale też posiadał globalne prawa streamingowe. To oznacza, że BBC ponownie musi szukać partnera, zdolnego wesprzeć serial finansowo – sama opłata licencyjna nie pokrywa już kosztów produkcji wysokobudżetowego dramatu.